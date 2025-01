L’operatore telefonico italiano Vodafone ha da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili comodamente con piccole rate mensili. Per questo mese, in particolare, gli utenti potranno acquistare con delle rate mensili davvero molto basse ben due nuovi smartphone del noto produttore tech Motorola. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Motorola Moto E15 e Motorola Moto G15. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, arrivano due nuovi smartphone Motorola da acquistare con piccole rate

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiunto ben due nuovi smartphone a marchio Motorola nel suo catalogo di device acquistabili con piccole rate mensili. Come già accennato in apertura, uno di questi device è il nuovo Motorola Moto E15. Quest’ultimo, in particolare, potrà essere acquistato scegliendo diversi metodi di pagamento.

Gli utenti potranno infatti scegliere se pagare tramite conto corrente oppure tramite carta di credito. Tramite il servizio Telefono no Problem, lo smartphone sarà acquistabile con 24 rate mensili da soli 1,99 euro al mese con un anticipo di 9,99 euro al mese. Con il finanziamento Compass, invece, lo smartphone sarà acquistabile con 30 rate mensili sempre molto basse di soli 3,99 euro. Stesso discorso per il fratello maggiore Motorola Moto G15.

Quest’ultimo, scegliendo la prima tipologia di pagamento, sarà acquistabile dagli utenti con un anticipo di 9,99 euro ad un costo di 3,99 euro al mese per 24 mesi. Con la seconda tipologia di acquisto, gli utenti lo potranno acquistare ad un costo di 4,99 euro al mese per 30 rate mensili senza alcun costo di anticipo.

In ogni caso, gli utenti potranno quindi sfruttare questa occasione per portarsi a casa uno degli ultimi due dispositivi d noto produttore tech Motorola. Si tratta in entrambi i casi di ottimi dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato. Ricordiamo comunque che sarà possibile acquistare a rate con Vodafone anche altri dispositivi, tra cui uno degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24.