Dal 13 al 29 gennaio 2025, HoMobile propone nuovamente l’offerta 5,99 100GB. Una soluzione vantaggiosa per i nuovi clienti alla ricerca di un piano conveniente. Con un costo mensile di soli 5,99€, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e 100 giga di traffico dati su rete 4G, con velocità fino a 60Mbps.

Chi desidera usufruire della rete 5G può attivare l’opzione “ho. Il Turbo” per 1,29€ al mese. Oppure il programma “ho.+”, disponibile a 1,99€ al mese. Entrambe le soluzioni permettono di navigare a una velocità massima di 2Gbps in download. Tale promo, introdotta per la prima volta nel luglio 2024, è stata riproposta più volte, con qualche modifica. Tra le novità di questa edizione, i clienti provenienti da Fastweb pagheranno un costo di attivazione di 29,90€. Mentre chi passa da altri operatori come Iliad, PosteMobile o CoopVoce beneficerà di una promozione a 2,99€.

HoMobile: servizi extra e roaming inclusi, flessibilità e trasparenza per i clienti

L’attivazione può essere effettuata online sul sito ufficiale di HoMobile o nei negozi fisici autorizzati. La SIM fisica è gratuita. Invece per l’eSIM è previsto un costo di 1,99euro. Oltre alla generosa offerta di dati e alle opzioni per il 5G, ho. garantisce ai suoi clienti anche la possibilità di personalizzare il numero telefonico direttamente dall’app o nei negozi. Il tutto a un costo di soli 4,99€. L’operatore include anche servizi come hotspot, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata. Mentre i servizi a pagamento, come oroscopi o numeri premium, sono bloccati di default. Così da proteggere gli utenti da spese indesiderate.

Per i viaggiatori, l’offerta consente di utilizzare minuti e SMS illimitati nell’Unione Europea, con 7,60GB mensili di dati in roaming. Inoltre, per chi esaurisce i Giga disponibili prima del rinnovo, il servizio “Riparti” permette di anticipare la ricarica senza costi aggiuntivi. Con una rete che utilizza la tecnologia Vodafone e l’introduzione del 5G nel maggio 2024, HoMobile si conferma così una scelta conveniente e moderna. Adatta soprattutto per chi cerca flessibilità e alte prestazioni senza rinunciare alla convenienza.