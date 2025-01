Il mercato della telefonia italiana accoglie un’importante novità con la collaborazione tra Fastweb e Vodafone Italia. I due gestori, ora riuniti sotto il gruppo Swisscom, propongono per la prima volta un’offerta congiunta. Ciò in occasione del lancio dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S25. I dispositivi della serie, GalaxyS25, S25+ e S25Ultra, saranno disponibili per l’acquisto a rate nei negozi di entrambi a partire dal 31 gennaio 2025.

Fastweb: un’iniziativa strategica e vantaggi esclusivi per i clienti

L’offerta garantisce condizioni identiche per i clienti Fastweb e Vodafone. I prezzi partono da 20€ al mese per 30 mesi. Il tutto senza anticipo e con finanziamenti a tasso zero. In più, i clienti riceveranno giga illimitati per 30 mesi senza costi extra. A rendere ancora più vantaggiosa la promozione è il raddoppio gratuito della memoria interna. Infatti acquistando un dispositivo con una determinata capacità di archiviazione, si ottiene il modello superiore allo stesso prezzo. Tale opzione sarà valida fino al 16 febbraio 2025.

L’integrazione tra Fastweb e Vodafone non rappresenta però solo una fusione aziendale. Ma anche un nuovo approccio nel mercato della telefonia mobile. La collaborazione ha portato alla creazione di un’offerta che unisce convenienza e innovazione. Per i clienti Fastweb, ad esempio, l’acquisto avverrà tramite finanziamento Findomestic con anticipo zero. In più sono inclusi fino a 600GB mensili di traffico dati per i primi 30 mesi. Superato questo periodo, il traffico sarà comunque raddoppiato rispetto ai pacchetti standard dell’operatore.

Anche VodafoneItalia propone vantaggi interessanti. Con il piano Smartphone Easy, i Galaxy S25 sono disponibili a partire da 20€ al mese. Insieme alla possibilità di rateizzare anche tramite Compass o con il programma Telefono No Problem. Ancora, i clienti Vodafone che si erano prenotati per l’acquisto entro il 22 gennaio 2025 potranno ricevere un buono Amazon da 100€.

La campagna pubblicitaria della suddetta promo partirà all’inizio di febbraio 2025. Preparatevi dunque a spot televisivi e comunicazioni mirate per informare i clienti delle opportunità disponibili. Insomma, questa offerta inaugura una nuova strategia commerciale, ma rafforza anche il legame tra Fastweb e Vodafone. Rappresentando un momento significativo per il mondo delle telecomunicazioni italiane.