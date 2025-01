Kena, il noto operatore virtuale e secondo brand di TIM, ha introdotto una nuova iniziativa. Si tratta di una novità ideata per rimborsare i clienti che hanno subito ritardi nella consegna della SIM acquistata online. Quando si verificano disagi relativi ai tempi di spedizione, l’operatore invia un SMS ai nuovi utenti per scusarsi. All’interno del messaggio, Kena annuncia un regalo speciale.

Ovvero 100GB di traffico dati gratuiti, validi per un mese, che saranno automaticamente attivati una volta che la scheda verrà attivata. Questo gesto vuole rispondere prontamente alle problematiche causate dai ritardi, cercando di migliorare l’esperienza del cliente.

Kena Mobile: le novità dell’ attivazione online e lo SPID al posto del video selfie

Questa offerta non richiede alcuna azione da parte della persona interessata. In quanto il traffico dati aggiuntivo si attiva in modo automatico. Una volta che la SIM è attiva, i 100 giga saranno immediatamente disponibili per l’uso. Alla fine del mese, la promozione scadrà senza necessità di intervento. Non è previsto quindi un rinnovo automatico dei dati consumati, di conseguenza al termine dei 30 giorni i GB gratuiti saranno disattivati senza ulteriori costi da affrontare. Questo tipo di compensazione rappresenta una forma di riconoscimento per chi ha subito disagi legati alla consegna del dispositivo. Ma, allo stesso tempo, si pone come una mossa strategica per fidelizzare i nuovi iscritti.

Kena Mobile non si limita però a offrire semplici compensazioni. Ma sta anche cercando di migliorare l’esperienza di attivazione delle SIM. A partire dal 28 novembre 2024, l’operatore infatti, ha introdotto una novità importante per chi decide di acquistare la SIM online. I clienti ora hanno la possibilità di utilizzare lo SPID come metodo di identificazione. Sostituendo così il precedente processo di video identificazione tramite selfie.

Tale innovazione rende il processo di attivazione molto più semplice e veloce. Poiché elimina potenziali difficoltà legate alla registrazione video.

In più, grazie alla rete di TIM, Kena garantisce una buona qualità dei servizi. Sarà possibile navigare in 4G, con una velocità massima di download pari a 60Mbps e di upload fino a 30Mbps. Vi sarà poi la possibilità di poter usufruire della rete-VoLTE. Essa è stata sviluppata a partire dal 2022, e consente di migliorare la qualità delle chiamate e la velocità di connessione.

Insomma, con tutte queste novità, Kena cerca di offrire ai suoi utenti una maggiore comodità. In modo che ogni passaggio, dall’acquisto alla navigazione, sia il più semplice e veloce possibile.