In un mercato sempre più ricco di prodotti di alto livello, Oppo decide di affiancare alle top di gamma Oppo Enco Air4 Pro, una variante più economica, che permetta all’utente di godere di un’ottima qualità generale, senza comunque dover spenedre più di 70 euro (almeno di listino). Da quest’idea nascono le Oppo Enco Air4, appunto cuffiette true wireless che riprendono in parte il design dalle sorelle maggiori, condividendone in parte le specifiche tecniche, ma non il prezzo finale di vendita, molto più economico. Vediamole meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto è acquistabile in due colorazioni differenti: Silky White o Fresh Mint, precisamente bianco seta (la nostra versione) e menta fresca, entrambe allo stesso identico prezzo di vendita di listino. All’interno della confezione è possibile trovare, oltre alle cuffiette e la custodia per il trasporto, anche un cavo di ricarica USB-C per il collegamento alla presa a muro, una serie di gommini di dimensione variabile che si adattano perfettamente alla conformazione dell’orecchio di ogni utente, ed anche il manuale di istruzioni.

La custodia è realizzata interamente in plastica, nel nostro caso di colorazione bianca, con finitura lucida su tutta la superficie. Anteriormente si trova un piccolo led di stato, che certifica il livello della batteria, con appena sopra il nome del brand. Di forma ovale, ha dimensioni di 66,60 x 51,24 x 24,83 millimetri, può stare senza problemi nel palmo di una mano o all’interno della tasca dei jeans, i materiali utilizzati per la sua realizzazione ci permettono di capire che stiamo parlando di un prodotto di fascia medio-bassa, sebbene siano sufficientemente resistenti, affidabili e duraturi nel tempo; il peso, di soli 46,2 grammi, è perfettamente allineato con gli standard e ciò che ci aspettavamo di vedere. La finitura lucida trattiene leggermente le impronte, è facile da pulire, e non rischia di rovinarsi con poco, nella parte inferiore è possibile trovare il connettore USB-C, da utilizzare per la ricarica.

Il meccanismo di apertura è solido, il movimento può essere eseguito anche con una sola mano, all’interno troviamo gli auricolari, inseriti verticalmente con aggancio magnetico, ed una finitura opaca che stacca con la parte esterna. L’alloggiamento è saldo, anche ribaltando interamente la custodia non rischierete che le cuffiette fuoriescano, oltretutto il posizionamento è adatto anche all’utilizzo con una sola mano. Le Oppo Enco Air4 godono di certificazione IP55, ovvero sono resistenti al sudore, alla polvere ed agli schizzi d’acqua, ma non possono essere immerse in un liquido.

Sono cuffiette in-ear, vanno ad insinuarsi leggermente all’interno del canale uditivo, senza arrecare particolare fastidio o risultare troppo invadenti. La comodità di poter scegliere il gommino più adatto alle proprie esigenze è davvero impagabile, così da riuscire a rendere le Oppo Enco Air4 davvero perfette per sè. Una volta indossate è davvero facile dimenticarsene, sono estremamente leggere, pesano poco più di 4 grammi a cuffietta, si agganciano senza problemi al padiglione auricolare, e di conseguenza possono essere utilizzate senza problemi anche per l’attività fisica.

Specifiche tecniche

La prima cosa da sapere è che il prodotto recensito è perfettamente comptaibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, ciò sta a significare che possono essere utilizzate sia con iOS che con Android, senza differenze particolari in termini di funzionalità raggiungibili. Il collegamento avviene solo ed esclusivamente tramite rete bluetooth (compatibili con 5.4), il che gli permette di ridurre al minimo la latenza ed essere binaurale, ovvero di inviare il segnale contemporaneamente ad entrambi gli auricolari. Non esiste la cuffietta ‘master’, potrete utilizzarne indistintamente anche solamente una, senza differenze. La connessione è stabile, e con il supporto al bluetooth 5.4 si ha la possibilità di collegare due device in contemporanea; ciò permette, facendo un semplice esempio, di ascoltare la musica con il PC, ed allo stesso tempo poter rispondere alle chiamate dallo smartphone (in memoria fino ad un massimo di 8 dispositivi associati, con i quali effettueranno il pairing in automatico).

Il sistema di controllo fa affidamento su un’area di sensibilità per offrire la massima versatilità ed accessibilità in fase di utilizzo, gli utenti si ritrovano a poter personalizzare i comandi, così da renderli più adatti alle proprie esigenze. Il funzionamento è in linea con le aspettative, non è necessario premere in maniera decisa per inviare l’input, vengono recepiti anche con la mani bagnate o umide, anche con tocchi leggeri e non troppo importanti. Una buona opzione per coloro che non vogliono affidarsi ai classici pulsanti fisici, godendo nel contempo di una buona affidabilità.

La batteria offre una più che discreta autonomia generale, affidandosi ai 58 mAh degli auricolari ed i 440 mAh della custodia di ricarica stessa; entrambi supportano la ricarica relativamente rapida, con 65 minuti per gli auricolari e 90 minuti per la custodia. In questo modo è facile pensare di utilizzare le cuffiette anche per più di 20 ore, ovviamente sfruttando i cicli di ricarica, godendo di una autonomia complessivamente nella media dei dispositivi dello stesso tipo.

Audio e Microfoni

Il driver è dinamico in titanio da 12,4 millimetri, questi è progettato per garantire la perfetta gestsione delle frequenze che possono essere udite dall’orecchio umano, nel tentativo di rendere le voci nitide e chiare, gli acuti sufficientemente precisi, ed i bassi profondi, entro i limiti tecnici del prodotto. Ciò è possibile con l’ausilio degli algoritmi Oppo Alive Audio e Golden Sound 2.0, i quali permettono di personalizzare l’audio in relazione alle esigenze, adattandole anche ai contesti di utilizzo.

In termini pratici la resa è molto soddisfacente, se rapportata alla fascia di prezzo di appartenenza; i bassi si sentono, non sono troppo artificiali, né invadenti, permettono di distinguere senza problemi i vari strumenti musicali. Le frequenze migliori sono chiaramente le intermedie, dove le Oppo Enco Air4 riescono a distinguersi perfettamente dalla massa, con dettagli e nitidezza superiori al normale. Gli alti non sono troppo stridenti, sono ben bilanciati, con un volume massimo più che adeguato alla tipologia del prodotto.

Sulla superficie delle cuffiette si possono trovare tre microfoni esterni di qualità, che riescono prima di tutto a ridurre i rumori di fondo, ma allo stesso tempo a garantire chiamate nitide e dettagliate in ogni condizione di utilizzo. Provandole in ambienti rumorosi non abbiamo notato difficoltà di alcun tipo, la voce è ben definita, non è metallica, ed il suono ambientale non viene catturato quasi in alcun modo.

Le Oppo Enco Air4 integrano cancellazione attiva del rumore che si appoggia all’intelligenza artificiale, fino a -49 dB, riuscendo ad isolare senza troppa difficoltà l’utente dall’ambiente circostante, con una buonissima resa, ma allo stesso tempo integrando la modalità trasparenza, il che permette di attivare i microfoni sulla superficie per trasmettere internamente tutti i rumori che lo circondano, così da restare sempre consapevole dell’ambiente che lo circonda. Come detto, ogni cosa può essere regolata manualmente sfruttando l’equalizzazione personalizzata.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione il prodotto recensito ci ha veramente stupito per la sua capacità di essere a tutti gli effetti uno dei migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, sono cuffiette dall’ottima resa, con cancellazione attiva del rumore, comandi abbastanza intuitivi, ergonomiche ed indossabili per un lungo periodo, oltre che essere perfettamente compatibili con ogni sistema operativo in commercio (sia iOS che Android per mobile, oltre che Windows e MacOS).

Il prezzo di listino è di 69,99 euro, sono acquistabili su Amazon, a questo link, con consegna gratuita. Gli utenti le riceveranno entro pochi giorni dall’acquisto, potendosi comunque appoggiare sull’assistenza ufficiale ed il reso entro 14 giorni dalla ricezione. I metodi di pagamento accettati sono sempre gli stessi: carte di credito (mastercard e visa) e conto corrente bancario.