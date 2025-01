Con l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei giorni scorsi il protagonista di alcune importanti scese è stato anche Elon Musk. Un Musk che è stato al centro della polemica negli ultimi giorni a seguito di un intervento effettuato in occasione di un comizio dedicato all’insediamento di Trump.

Per l’occasione, infatti, lo stesso Elon Musk avrebbe assunto comportamenti che hanno fatto discutere utenti di tutto il mondo. Il motivo? La risposta probabilmente la conoscete già ma è importante analizzare alcuni dettagli. Elon Musk ha infatti eseguito un gesto che richiama il saluto nazista. Secondo quanto diffuso nelle ultime ore, molti subreddits popolari hanno deciso di bandire i link alla piattaforma X come risposta alle numerose polemiche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Elon Musk: subreddit bannano link a X

Tantissime le polemiche per il gesto effettuato da Elon Musk a seguito del comizio di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un gesto che molti hanno ricondotto al saluto nazista.

Nonostante non siano mancate le spiegazioni da parte di alcuni difensori di Musk, effettuato solamente per accompagnare le parole “Il mio cuore è con voi”, molte organizzazioni e sopravvissuti all’Olocausto lo hanno interpretato diversamente. Un’interpretazione che, purtroppo, non ha fatto altro che creare polemiche e malcontenti.

Non è mancata, dunque, una conseguenza come risposta a tutto ciò, ovvero la decisione di bannare i link a X. Decisione presa da subreddit popolari e comunità con milioni di utenti. Se da una parte, alcuni permettono di effettuare screenshot dei contenuti presenti su X, ma non collegamenti diretti, altri subreddit come r/nba e r/nfl stanno pensando attentamente tramite discussioni mirate a come procedere e quali provvedimenti adottare. Insomma, parliamo di un gesto che ha creato una serie di conseguenze. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito alla questione.