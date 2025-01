Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare sempre di più delle criptovalute, valuta digitale basata sulla crittografia e sulla tecnologia della blockchain. Oggi, però, ad attirare particolarmente l’attenzione di utenti di tutti il mondo non è la semplice criptovaluta bensì la meme coin $TRUMP.

Non a caso, infatti, stiamo parlando di una speciale criptovaluta lanciata nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il debutto ufficiale è avvenuto solamente pochi giorni prima del suo insediamento ufficiale ma non è mancato l’interesse da parte degli utenti per questa speciale iniziativa. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

$TRUMP: la meme coin lanciata da Trump

Fa il suo debutto venerdì 17, pochi giorni prima dell’insediamento presidenziale, la coin $TRUMP che non sta facendo altro che attirare l’attenzione degli utenti di tutto il mondo. Non passa inosservata, dunque, una delle mosse effettuate dal nuovo presidente degli Stati Uniti ancor prima di insediarsi.

Non a caso, tutto ciò rappresenta un passo avanti effettuato da Trump in quel che riguarda il mercato delle criptovalute. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, la meme coin $TRUMP è riuscita a raggiungere un aumento del valore di oltre il 300% a sole poche ore dal suo lancio. Ma cosa significa tutto questo? Un debutto che ha consentito di raggiungere quasi 6 miliardi di dollari in pochissimo tempo. Considerata la rapidità con cui la meme coin $TRUMP è riuscita a guadagnare un valore cosi elevato non sono mancate le discussioni e le curiosità al riguardo.

Se analizziamo alcuni dei dettagli diffusi, si evince che il prezzo di $TRUMP era intorno ai $25. Valore arrivato a quasi $29 e, successivamente, a 70 dollari grazie all’arrivo su Binance. Nonostante il successo non mancano le preoccupazioni poiché chiunque avrà possibilità di effettuare investimenti in $TRUMP senza che ci siano controlli di identità effettivi. Non ci resta che attendere ulteriori novità al proposito.