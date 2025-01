Renault Megane: presto ci sarà una versione elettrica?

La Renault Megane ha intrapreso una nuova strada, diventando un crossover elettrico. Una mossa che ha portato la Megane a differenziarsi sempre di più. La prossima generazione, però, in arrivo forse entro il 2028, potrebbe apportare ad una svolta ancor più importante. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Megane cambierà. L’auto crescerà di dimensioni e adotterà forme nuove. Non più crossover, ma diverrà una berlina bassa e aerodinamica. Sarà appositamente progettata per competere con modelli come la Tesla Model 3. Un’idea che potrebbe sembrare ambiziosa, ma che non è del tutto inaspettata. La casa francese ha sempre mostrato una certa apertura verso il cambiamento.

Con l’arrivo della Renault 5 elettrica, la Megane troverebbe una sua collocazione più alta nella gamma, dando spazio a una berlina elettrica dalle linee eleganti e moderne. Ma sarà davvero così? Forse. Secondo quanto riportato, la nuova Megane seguirà il trend dei modelli più sportivi, abbandonando il formato crossover per un aspetto decisamente più grintoso e slanciato. La scelta di un design aerodinamico potrebbe infatti migliorare le performance, facendo della Megane una vera alternativa alla concorrenza.

Un futuro incerto, ma intrigante per la Renault

Cambierà davvero la forma della Renault Megane? E come si inserirà nella gamma Renault? La casa francese non ha ancora commentato ufficialmente queste previsioni. Tuttavia, se il cambio di stile dovesse avverarsi, sarebbe in linea con quanto fatto con altri modelli, come la Scenic, che da monovolume si è trasformata in un SUV elettrico. Potrebbe esserci spazio per una berlina elettrica che sappia coniugare eleganza e tecnologia avanzata.

A tutto ciò si aggiunge il possibile arrivo della Renault Austral elettrica. Un modello che, se dovesse nascere, crescerà di dimensioni e si avvicinerà ai formati della Tesla Model Y, creando una nuova categoria di SUV elettrici. Il futuro della Renault è sempre più elettrico e innovativo, ma sarà davvero così? Quante sorprese riserverà la casa automobilistica francese nei prossimi anni? Solo il tempo potrà svelare se le previsioni sulla Renault si trasformeranno in realtà.