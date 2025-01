Cadillac Lyriq-V 2026: lusso e potenza elettrica per il futuro

La nuova Cadillac Lyriq-V 2026 porta la leggendaria gamma V-Series nel mondo dell’elettrico. Il modello, con le sue innovazioni, definisce ciò che consideriamo un SUV di lusso con alte prestazioni. Grazie ai suoi due motori elettrici a trazione integrale, il veicolo sprigiona una potenza pazzesca. Arriva infatti a 615 CV e ad una coppia di 880 Nm. Con tali numeri regala un’accelerazione emozionane che va da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. La funzione Velocity Max massimizza la spinta per garantire emozioni da pista.

L’autonomia della Cadillac è di circa 459 chilometri. Essa viene assicurata da una batteria da 102 kWh, portando ad un equilibrio sensazionale tra prestazioni e strada percorsa. Il baricentro ribassato e il sistema di sospensioni avanzato, inoltre, migliorano la dinamica di guida, assicurando precisione e comfort in ogni situazione. A bordo della Cadillac troviamo le tecnologie più evolute. Il V-Mode, accessibile da un pulsante sul volante, permette di personalizzare la sportività della vettura. La modalità competitiva, invece, ottimizza la gestione della trazione per una maggiore agilità. C’è poi il Launch Control che assicura partenze fulminee adrenaliniche. Cosa si può volere di più?

Un design sensuale e raffinato ed alta tecnologia per la Cadillac elettrica

Il carattere della Cadillac Lyriq-V emerge sin dal primo sguardo. La griglia frontale con motivo a V e il Black Crystal Shield esaltano il design aggressivo, mentre la carrozzeria in Magnus Metal Frost sottolinea l’eleganza del modello. I cerchi da 22 pollici, abbinati ad accenti in fibra di carbonio, rafforzano l’anima sportiva dell’auto. L’abitacolo della Cadillac unisce materiali pregiati e tecnologia di altissimo livello. La pelle Nappa, il legno e i dettagli creano poi un’atmosfera esclusiva. Il centro tech, ciò che attira l’attenzione, è il display LED curvo da 33 pollici, che insieme al sistema audio AKG a 23 altoparlanti regala un’esperienza sonora immersiva. Non manca l’head-up display a realtà aumentata, che proietta informazioni essenziali direttamente sul parabrezza. La Cadillac Lyriq-V sarà disponibile dal 2025, con un prezzo di partenza di 79.990 dollari, pronta a sfidare i giganti del segmento SUV elettrici di lusso. Pronti a salire a bordo?