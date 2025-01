Le auto elettriche da alcuni anni ormai sono entrate a far parte della gamma di veicoli dei diversi costruttori automobilistici. Modelli che sono stati lanciati sul mercato con lo scopo di sostenere una mobilità sempre più sostenibile e, dunque, di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli tradizionali. Ciò nonostante, il mercato delle auto elettriche fa ancora fatica a crescere, soprattutto in determinati Paesi come l’Italia.

Una crescita piuttosto ancora ferma anche a causa della mancanza di misure mirate per una diffusione capillare ed equa. Nonostante ciò, però, la notizia positiva riguarda il costo di tale tipologia di veicoli. Secondo alcuni dati diffusi, nell’arco di sei anni il prezzo medio in Europa è diminuito. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Auto elettriche: prezzo diminuito negli ultimi anni

Il costo elevato delle auto elettriche è sempre stato uno dei principali motivi per cui gli utenti non erano propensi a procedere con l’acquisto. A dare buone notizie in merito, è lo studio condotto da Jato Dynamics denominato “Il prezzo giusto dell’auto elettrica”. Presentato nelle scorse ore, tale studio ci consente di avere un’idea chiara dell’attuale situazione in merito ai costi delle vetture elettriche.

Nello specifico, analizzando i dati risulta chiaro che in Europa il prezzo medio al dettaglio delle auto elettriche è diminuito del 15% negli anni compresi tra il 2018 e il 2024. Allo stesso tempo, a subire un aumento pari al 7% sono i prezzi delle vetture a benzina e diesel. Per quanto riguarda l’Italia, il prezzo medio al dettaglio delle auto elettriche è invece aumentato del 14% in sei anni. La causa di tale aumento sembrerebbe essere direttamente riconducibile ad un’attuale maggiore disponibilità di veicoli più costosi e l’assenza di modelli nei segmenti A e B. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito visto che il 2025 sarà l’anno in cui i costruttori porteranno sul mercato nuovi modelli di segmento A e B.