KIOXIA EXCERIA PRO: l'SSD da 2 TB dalle prestazioni top | RECENSIONE

Oggi abbiamo avuto il privilegio di testare uno dei migliori SSD a nostro avviso in questo momento, il quale appartiene a KIOXIA. Stiamo parlando dell’EXCERIA PRO. Questo prodotto, nella versione da 2 TB ci ha suscitato davvero tante impressioni positive e lo raccontiamo proprio all’interno della nostra recensione completa.

Prestazioni che fanno la differenza

Avendo avuto modo di analizzare bene EXCERIA PRO, non ci sono dubbi: siamo di fronte al prodotto che va veloce come un fulmine, a piena potenza. I nostri test hanno rilevato delle velocità di lettura sequenziale fino a 7.300 MB/s e scrittura fino a 6.400 MB/s, proprio come dichiara l’azienda. La scrittura casuale, dopo alcune prove, ha tirato fuori valori impressionanti pari 1.100.000 IOPS per la nostra versione da 2TB. Durante l’uso reale, ci ha sorpreso per quanto velocemente siano stati caricati giochi con grafica complessa o progetti video in 4K. Anche operazioni che richiedono molto tempo, come il rendering, sono risultate più rapide del previsto.

Design pratico e moderno

Non poteva passare inosservato il design di questi due prodotti, in entrambi i casi molto compatto.parliamo infatti di due SSD M.2 2280, tutto davvero perfetto per installarli sia in un PC fisso che in un portatile. Essendo dotati di una struttura unilaterale, l’installazione diventa semplicissima e oltretutto c’è anche modo di dissipare il calore in maniera ancor più ottimale. Avete mai sentito parlare di BiCS FLASH? Si tratta di una tecnologia innovativa che agisce con celle impilate verticalmente. Il vantaggio è quello di una densità di dati maggiore, aspetto che migliorando sia l’affidabilità che la durata del dispositivo nel tempo.

KIOXIA EXCERIA PRO ha un consumo leggermente più alto rispetto agli altri esemplari del brand: questo è pari a 8,9 W, chiaramente giustificato dalle prestazioni superiori che offre.

Esperienza quotidiana

Il KIOXIA EXCERIA PRO si è dimostrato un vero e proprio cavallo di battaglia. Abbiamo caricato file video complessi con molte transizioni e livelli, e tutto è filato liscio come l’olio. Nei giochi, i tempi di caricamento sono stati ridotti al minimo, permettendoci di immergerci subito nell’azione senza attese frustranti.

Un software di alto livello per un hardware di alto livello

Entrambi gli SSD supportano il software SSD Utility, che è davvero un valore aggiunto. Utilizzando questa soluzione garantita dall’azienda, abbiamo potuto ottenere conto del dispositivo e del suo stato ma anche dell’istallazione di nuovi aggiornamenti. In più non è difficile verificare lo stato di salute dell’SSD. Per tenere alte le prestazioni anche dopo un po’ di tempo che questi prodotti vengono utilizzati, c’è la funzione per l’ottimizzazione che consigliamo di utilizzare regolarmente per ottenere sempre il massimo.

Compatibilità garantita

Se avete delle remore in termini di compatibilità, potete lasciarle tranquillamente a casa in quanto questi SSD vanno tranquillamente a braccetto con gli standard PCIe 4.0 e NVMe 1.4. La garanzia di 5 anni offerta da KIOXIA è la ciliegina sulla torta, sottolineando l’impegno dell’azienda nel fornire prodotti affidabili.

Confronto con il modello G3 Plus

Prestazioni : lo KIOXIA EXCERIA PRO si distingue nettamente, con velocità di lettura e scrittura superiori che lo rendono ideale per chi cerca il top.

: lo si distingue nettamente, con velocità di lettura e scrittura superiori che lo rendono ideale per chi cerca il top. Efficienza energetica : l’EXCERIA PLUS G3 consuma meno energia, il che lo rende perfetto per sistemi con alimentazione limitata, come i notebook.

: l’EXCERIA PLUS G3 consuma meno energia, il che lo rende perfetto per sistemi con alimentazione limitata, come i notebook. Utilizzo ideale: l’EXCERIA PRO è pensato per chi lavora con carichi pesanti, mentre l’EXCERIA PLUS G3 è una scelta versatile per un uso quotidiano ad alte prestazioni.

KIOXIA è un gran brand e con il suoi EXCERIA PRO lo dimostra

L’EXCERIA PRO è una vera bomba fatta di rapidità e potenza. Non c’è dubbio: chi ha bisogno di migliorare il suo sistema, indipendentemente dal tipo di pc di cui dispone, può prendere in considerazione questi due SSD. Ma è chiaro che ogni utente farà una scelta in base al suo budget, ma dovete sapere che nessuna delle due opzioni è sbagliata.

I prezzi vedono su Amazon questo dispositivo ad un prezzo abbastanza accessibile: EXCERIA Pro costa intorno ai 152 €.