Il prossimo ASUS Zenfone 12 Ultra, atteso per il debutto il 6 febbraio 2025, è apparso su Geekbench, rivelando specifiche e prestazioni promettenti. Questo modello di punta, destinato a competere nella fascia alta del mercato, sembra puntare su un mix di potenza hardware e ottimizzazione software.

Dettagli dalle performance di Geekbench

Secondo il benchmark, lo Zenfone 12 Ultra è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il chip più avanzato di Qualcomm, supportato da 16 GB di RAM nella configurazione di punta. Nei test, il dispositivo ha ottenuto punteggi eccellenti:

Punteggio single-core: 2.150

Punteggio multi-core: 6.850

Questi numeri posizionano lo Zenfone 12 Ultra tra i dispositivi più performanti del 2025, garantendo velocità e fluidità anche nei carichi di lavoro più intensivi, come gaming, multitasking e applicazioni AI. Oltre alle prestazioni, Geekbench ha confermato alcune delle caratteristiche principali del dispositivo:

Display AMOLED da 6,8 pollici , con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, per un’esperienza visiva fluida e di alta qualità.

, con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, per un’esperienza visiva fluida e di alta qualità. Batteria da 5.000 mAh , compatibile con ricarica rapida e wireless.

, compatibile con ricarica rapida e wireless. Fotocamera principale da 200 MP , affiancata da un sistema multi-obiettivo con zoom ottico avanzato e funzionalità AI per ottimizzare scatti e video.

, affiancata da un sistema multi-obiettivo con zoom ottico avanzato e funzionalità AI per ottimizzare scatti e video. Il sistema operativo sarà basato su Android 15, personalizzato con l’interfaccia ZenUI, che offrirà un’esperienza pulita e altamente personalizzabile.

ASUS punta su un design elegante e materiali di alta qualità. Lo Zenfone 12 Ultra sarà dotato di una scocca in titanio e vetro Gorilla Glass Victus 2, garantendo robustezza e leggerezza. Si prevede inoltre un certificato IP68 per resistenza a polvere e acqua. Il lancio ufficiale è previsto per il 6 febbraio 2025, con la disponibilità globale entro la fine dello stesso mese. Il prezzo stimato è di circa 1.199 euro, posizionandolo come un diretto concorrente di altri flagship premium, come iPhone 15 Pro e Samsung Galaxy S25 Ultra.

Con queste specifiche, ASUS Zenfone 12 Ultra promette di essere uno dei device più interessanti dell’anno, puntando su prestazioni, design e innovazione per conquistare gli utenti di fascia alta.