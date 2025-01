Apple avrebbe intenzione di realizzare dei dispositivi nuovi che potranno essere utilizzati anche in casa. Infatti tra questi c’è l’ HomePad, un dispositivo in grado di controllare gli elettrodomestici della casa. Questo sarà molto utile per gestire al meglio i consumi e anche ottimizzare i tempi di utilizzo. Inoltre sarà dotato di intelligenza artificiale di Apple più avanzata per aiutare gli utenti nelle attività da effettuare. Le dimensioni sono simili a due iPhone messi uno accanto all’ altro con uno schermo da 6 pollici e una telecamera frontale.

Oltre a questo dispositivo, Apple ha intenzione di realizzare anche dei modelli diversi per gli iPhone tra cui un modello Slim e uno più economico. Ovviamente ci saranno degli aggiornamenti per quanto riguarda le tecnologia che verranno inserite all’ interno dei dispositivi. Riguardo agli accessori per la casa, Apple ha intenzione di realizzare anche altri dispositivi come una telecamera di sicurezza per interni.

Apple, altri dispositivi in attesa di produzione

Un altro prodotto che dovrebbe arrivare a breve è la nuova Apple TV 4K che porterà dei miglioramenti anche dal punto di vista hardware. Infatti avrà un dotazione un chip A17 Pro o un A18 e Apple Intelligence. Inoltre sarà introdotto un nuovo chip Wi-fi e Bluetooth per supportare una connessione migliore. Oltre a questo dispositivo troviamo anche il modello HomePod che sarà migliorato per un’ esperienza di utilizzo migliore. Anche qui ritroviamo l’ Apple Intelligence e in più ci sarà un’ integrazione con l’ HomePad in modo da favorire una completa unione dei vari dispositivi. Questo rimarrà comunque di base uno smart speaker ma con delle funzionalità nuove per essere sempre più smart.

Con questi nuovi prodotti Apple si sta rifacendo in parte del calo di vendite degli iPhone, per cui non ci resta altro da fare che aspettare il loro debutto ufficiale.