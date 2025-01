Entriamo nel mondo della telefonia e degli operatori telefonici con una notizia uscita non da moltissimo. Dopo la fantastica unione di Vodafone e di Fastweb molte sono le promozioni che sono uscite.

Molte di queste sono davvero vantaggiose includendo che alcune di queste sono anche gratuite.

Vodafone, molte promozioni?

Si festeggia in casa Vodafone l’unione con Fastweb tramite delle iniziative promozionali che vengono dedicate ai clienti di rete fissa e di rete mobile. In poche parole si tratta di una SIM in regalo con l’offerta mobile Giga Speed Special per 3 mesi e della promozione Giga Illimitati Special.

Arriva il 31 dicembre 2024 l’ufficializzazione dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, la famosa proprietaria di Fastweb. Questo piccolo affare si è avviato l’anno scorso per concludersi con la nascita del brand che si compone dall’unione delle due. Questo ha aperto le porte verso servizi integrativi, innovativi, grazie alla combinazione delle due società.

Negli ultimi giorni, Vodafone, ha proposto alcune iniziative per festeggiare la nuova unione con Fastweb e l’ingresso nel gruppo Swisscom. Verso alcuni clienti di rete fissa è proposta una SIM dati in regalo con un’offerta inclusa, ovvero la Giga Speed Special per ben 3 mesi. Questa ci regala 50 giga al mese in modo totalmente gratuito, senza richiedere nessun costo di attivazione. Alla fine di questi 3 mesi l’offerta si disattiverà da sola, lasciando la SIM attiva.

Se attualmente siete clienti Vodafone, tramite il login nell’app My Vodafone potrete notare alcune nuove promo dedicate con un contrassegno che esplicita questa nuova unione. Per i clienti mobile che purtroppo non dispongono di un’offerta con giga illimitati, potrebbero usufruire della promozione Giga Illimitati Special, permettendo di ottenere ben 2 mesi di giga illimitati gratis. Il tutto avente una massima velocità disponibile senza alcun tipo di cambi tariffa o offerta. Anche qui l’offerta sarà disattivata automaticamente dopo i 2 mesi.