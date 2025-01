Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco annunciato la sua ultima serie di smartphone di punta, ovvero i nuovi Samsung Galaxy S25. Nonostante questo, l’azienda sembra inarrestabile. Quest’ultima è infatti già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A56 5G. Quest’ultimo sembra essere quasi pronto al suo debutto, dato che ha ricevuto la certificazione FCC.

Samsung Galaxy A56 5G quasi pronto al debutto ufficiale sul mercato

Nel corso delle ultime ore il prossimo medio di gamma del colosso sudcoreano Samsung è stato avvistato in rete nei database della FCC. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A56 5G. Quest’ultima ha rivelato alcuni dettagli sulla connettività, tra cui il Wi-Fi ax, il Bluetooth e il chip NFC.

Dalla certificazione FCC sono inoltre emersi alcuni dettagli riguardanti il caricatore che verrà fornito in dotazione. Secondo quanto riportato, sarà presente il supporto alla ricarica rapida da 25W. L’arrivo della certificazione ci ha inoltre confermato che il debutto ufficiale di questo device è pressoché imminente.

Questo è quello che ci ha rivelato l’ente FCC. Tuttavia, nel corso delle scorse settimane sono emersi numerosi rumors e indiscrezioni riguardanti le presunte specifiche. Secondo quanto è emerso, il prossimo Samsung Galaxy A56 5G sarà alimentato da un processore dell’azienda. Dovrebbe trattarsi del soc Exynos 1580, con a supporto diversi tagli di memoria con fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. A bordo dovrebbe poi esserci l’ultima release Android 15 con la nuova interfaccia utente personalizzata da Samsung, la One UI in versione 7.0.

Tra le altre caratteristiche tecniche, è inoltre emerso che lo smartphone vanterà sicuramente la presenza di un ampio display. Dovrebbe trattarsi di un pannello Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED e sicuramente non mancherà una frequenza di aggiornamento piuttosto elevata.