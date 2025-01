Ram 1500 Rev: stop alla versione con batteria più grande

Il destino della variante del Ram 1500 Rev con la batteria più grande sembra segnato. Secondo indiscrezioni trapelate da MoparInsiders, il marchio potrebbe aver deciso di interromperne lo sviluppo. Una presunta comunicazione inviata ai fornitori del gruppo Stellantis indicherebbe un cambio di rotta nella strategia del pick-up elettrico. Già lo scorso dicembre era stato annunciato un ritardo al 2026 per il lancio della versione 100% elettrica, segnale di un ripensamento in corso.

La scelta appare coerente con le recenti mosse della casa automobilistica. Dopo aver inizialmente puntato tutto sul modello a batteria, Ram ha deciso di lanciare prima la variante RamCharger, che abbina due motori elettrici da 663 CV a una batteria da 92 kWh, supportati da un motore V6 a benzina con funzione di range extender. Il modello cancellato avrebbe dovuto avere, pare una batteria da 229 kWh. Essa sarebbe stata capace di dare fino a ben 800 km di autonomia. Con questi numeri avrebbe potuto sbaragliare la concorrenza. Sembra tuttavia confermata la produzione della versione con batteria da 163 kWh. In tal caso garantisce la Ram circa 560 km di percorrenza, una sorta di compromesso che comunque resta in linea con le esigenze del mercato.

Un cambio di leadership decisivo per il brand Ram

L’uscita di scena di Carlos Tavares ha segnato una svolta per il marchio Ram. Con il ritorno di Tim Kuniskis alla guida, la strategia ha subito un cambio di rotta evidente. L’obiettivo è ora soddisfare le richieste del mercato e dei concessionari, piuttosto che seguire una visione globale predefinita. Il focus attuale punta su un mix tra elettrico e motore a combustione, in attesa di una completa transizione alla mobilità sostenibile. Le scelte recenti confermano una chiara volontà di offrire veicoli affidabili, senza compromettere autonomia e praticità. Cosa riserva il futuro per il Ram 1500 Rev? Nonostante la possibile cancellazione della versione con la batteria più grande, la strategia di Ram continua a prevedere l’arrivo di un modello 100% elettrico. La priorità intanto rimane quella di introdurre veicoli capaci di rispondere alle esigenze concrete dei clienti, offrendo un giusto equilibrio tra tecnologia e funzionalità.