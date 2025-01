TELO Trucks, giovane e promettente startup di veicoli elettrici, ha annunciato un’importante collaborazione con Aptera. Azienda all’avanguardia nella tecnologia solare per la mobilità. Questa collaborazione mira a integrare i pannelli solari-Aptera nel modello MT1, il pick-up compatto lanciato da TELO nel 2023. I clienti potranno scegliere tra tre configurazioni di pannelli diversi. Tutti in grado di fornire fino a 200watt di energia in condizioni ottimali. Questa soluzione consentirà di generare fino a 2kWh di energia gratuita al giorno. A seconda della posizione e della stagione, riducendo così la necessità di ricariche tradizionali.

Nuovo MT1: tecnologia solare e mobilità moderna

Il pick-up MT1 rappresenta un’innovazione ingegneristica unica nel suo genere. Con soli 386cm di lunghezza, offre le stesse capacità di carico e abitabilità di modelli più grandi, come la Toyota Tacoma. Ma con dimensioni compatte paragonabili a quelle di una MINI Cooper. Presentato a metà 2023, l’MT1 ha ottenuto un grande successo, con oltre 4.550 preordini. Disponibile in versioni a motore singolo e doppio, può essere equipaggiato con un pacco batterie a lungo raggio. La quale garantisce un’autonomia di oltre 560km. Grazie all’adozione dei pannelli solari, questa distanza potrà essere ulteriormente ampliata, offrendo un’opzione sostenibile per i consumatori.

L’integrazione della tecnologia Aptera nel pick-up MT1 punta a rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici. I pannelli solari utilizzati sono progettati con moduli curvi e leggeri. In grado di adattarsi perfettamente al design del veicolo. Il prototipo funzionale dell’MT1, già in fase di assemblaggio presso Aria Group, rappresenta il primo passo verso una produzione su larga scala. Entro fine anno, i dettagli sulle configurazioni solari saranno svelati. Aprendo così nuove possibilità per il mercato mondiale.

Secondo Steve Fambro, co-fondatore e co-CEO di Aptera, questa tecnologia rappresenta il futuro dell’efficienza energetica nel settore automobilistico. Jason Marks, CEO di TELO, ha definito l’MT1 un mezzo versatile. Assolutamente perfetto per famiglie, professionisti e tutti coloro che cercano un’alternativa ecologica e pratica.

TELO e Aptera stanno quindi dimostrando come il futuro della mobilità possa essere realmente sostenibile. In particolare sfruttando appieno le risorse rinnovabili per migliorare l’autonomia e ridurre l’impatto ambientale.