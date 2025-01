La casa automobilistica Bentley nei mesi scorsi la rilasciato solamente alcune informazioni in merito al debutto della sua prima vettura elettrica. Quel che sappiamo, finora, è che il costruttore sta lavorando al fine di portare sul mercato non una normale auto bensì un vero Luxury Urban SUV. Ad attirare adesso l’attenzione di molti appassionati del marchio, ma anche di appassionati delle quattro ruote, sono alcune foto spia scattate nelle scorse ore.

Non a caso, infatti, il modello elettrico di Casa Bentley ha iniziato ufficialmente la fase di test che sarà indispensabile per testare il veicolo e, di conseguenza, perfezionare eventuali elementi che non risultano ancora essere al massimo dell’efficienza. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza finora.

Bentley elettrica: diffuse alcune foto spia

Un Luxury Urban SUV. Così la casa automobilistica Bentley ha definito la sua prima auto elettrica che arriverà ufficialmente sul mercato nel corso del 2026. Una vettura a cui il costruttore sta lavorando nei minimi dettagli al fine di offrire il meglio della tecnologia e, di conseguenza, dell’esperienza di guida a tutti gli utenti che decideranno di acquistarla.

In vista di un debutto, seppur non del tutto imminente, sono già stati avviate le fasi di test del veicolo. Nonostante possa sembrare una Porsche Cayenne, guardando attentamente i dettagli risulta chiaro, dalle foto spia, che si tratta della Bentley elettrica.

Le foto spia vedono esattamente come protagonista un prototipo della prima Bentley elettrica. Test che, non si escluse, sia basato sulla verifica della meccanica e, dunque, sul powertrain. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per poter avere un’idea più chiara del veicolo con foto spia relative ai primi muletti con la carrozzeria definitiva. Come accennato, il debutto della nuova elettrica è previsto per il 2026 e l’attesa è ancora tanta.