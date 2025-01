E’ sempre più frequente nelle strategie e nei progetti delle case automobilistiche la decisione di portare sul mercato diverse generazioni di un modello iconico. Modelli che, conquistando un gran numero di utenti, vengono in seguito rinnovati sia dal punto di vista meccanico che del design dalle case costruttrici. E’ il caso della francese Renault che, valutando il grande successo ottenuto nel corso degli anni con la Clio, ha deciso di mettersi al lavoro su una nuova generazione.

Quale modo migliore, se non quello di proporre un modello che è riuscito a conquistare tantissimi utenti in una versione rinnovata? Ecco che la casa automobilistica Renault ha deciso di rinnovare la sua Clio con alcune novità di cui non siamo però ancora a conoscenza. Alcune foto spia ci hanno permesso nei mesi scorsi di anticipare qualche dettaglio, ma non mancano i render che tentano di immaginarne il design. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Renault Clio: il costruttore al lavoro sulla nuova generazione

Tra i diversi render diffusi nel corso degli ultimi mesi, non passa certamente inosservato quello realizzato da L’Argus. Proprio quest’ultimo, oltre a diffondere alcune immagini, suggerisce che il costruttore potrebbe decidere di portare sul mercato la nuova Clio nel corso del 2025. Anno in cui il marchio francese celebra i 35 anni di questo iconico modello.

Secondo quanto diffuso, probabilmente la sesta generazione non avrà proporzioni che si differenzieranno molto da quelle dell’attuale generazione. Ad essere ridisegnato completamente sarà, invece, il frontale. Quest’ultimo potrebbe infatti contraddistinguersi grazie ad alcuni dettagli che ricordano la concept Renault Emblème. Non si esclude, inoltre, che il costruttore francese possa decidere di porre particolare attenzione sull’ottimizzazione dell’aerodinamica al fine di migliorarne efficienza e ridurne i consumi.

Per quanto riguarda la meccanica, la prossima Renault Clio non avrà una versione completamente elettrica ma Full Hybrid. Non ci resta che attendere aggiornamenti e notizie ufficiali da parte del costruttore francese.