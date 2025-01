Google Messaggi lancia nuove funzionalità: l'app cambia per sempre

La celebre app di messaggistica Google Messaggi è in vena di cambiamenti. Secondo quanto riportato infatti, la piattaforma è in procinto di migliorarsi con delle nuove funzionalità molto interessanti che piaceranno al pubblico. Dovrebbero esserci sensibili miglioramenti in termini di esperienza utente.

Un’animazione per i messaggi inviati su Google Messaggi

La prima novità riguarda una modifica visiva: i messaggi inviati, che attualmente appaiono in una semplice casella blu statica con indicatori di stato sottostanti, potrebbero presto essere accompagnati da un’animazione di espansione. In questa nuova versione, le spunte di consegna saranno integrate all’interno del messaggio stesso.

Pur essendo una modifica apparentemente marginale, potrebbe rendere l’interfaccia più dinamica e piacevole. Questo tipo di miglioramenti, anche se minimi, contribuisce spesso a elevare la qualità complessiva di un’app, in questo caso uscendo fuori dagli schemi.

Risposte allegate e reazioni per i media

La seconda funzionalità, più rilevante, riguarda i media condivisi. Una futura versione di Google Messages potrebbe consentire risposte allegate alle immagini e ai video. Toccando un’immagine o un video sarà possibile aggiungere un commento specifico, che non comparirà nella cronologia generale della chat, ma rimarrà associato solo al contenuto multimediale.

Questa opzione mira a evitare confusione e a mantenere la cronologia della chat più ordinata. Inoltre, Google Messaggi potrebbe introdurre un metodo semplificato per reagire con emoji ai contenuti multimediali. Attualmente, per aggiungere una reazione, è necessario effettuare una pressione prolungata sull’immagine o sul video nel riepilogo della chat. In futuro, basterà un semplice tocco sul contenuto per scegliere un’emoji.

Al momento, non c’è certezza sull’arrivo di queste funzionalità. Google potrebbe decidere di interrompere lo sviluppo prima del rilascio ufficiale. Tuttavia, i dettagli ricavati dal codice lasciano sperare che almeno le risposte annidate possano essere integrate, migliorando l’organizzazione delle chat e l’interazione con i contenuti multimediali. Bisogna quindi solo aspettare ancora un po’.