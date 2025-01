La sicurezza è un elemento fondamentale per tutte le piattaforme online. A tal proposito, le applicazioni di messaggi devono garantire la sicurezza delle conversazioni degli utenti. WhatsApp ha da tempo introdotto un sistema avanzato di backup delle chat. Consentendo agli utenti di archiviare periodicamente i propri messaggi su servizi cloud. Tale funzionalità permette non solo di recuperare facilmente le conversazioni in caso di cambio dispositivo, ma anche di monitorare lo spazio occupato da messaggi e file multimediali. Al contrario, le applicazioni di messaggistica predefinite di Google e Apple non offrono ancora strumenti in-app per la gestione dettagliata dei backup.

Google: nuovo aggiornamento per l’app di messaggi

Per i sistemi dei due colossi, gli SMS vengono salvati in automatico nei cloud associati agli account. Ciò che manca, però, è un’interfaccia intuitiva che permetta di visualizzare lo spazio occupato o per controllare le impostazioni di sincronizzazione. Suddetta lacuna potrebbe presto essere colmata da Google. L’azienda di Mountain View sta lavorando a una nuova funzione di backup per l’app Messaggi.

Secondo recenti scoperte fatte nella versione beta dell’app Google sarebbe pronta a introdurre una sezione dedicata a “Backup & sync“. Tale nuova opzione è situata tra le impostazioni delle chat RCS e le notifiche. Consentirà agli utenti di attivare o disattivare il backup automatico sul proprio account Google. Inoltre, sarà disponibile una barra di monitoraggio dello spazio utilizzato.

Gli utenti potranno anche personalizzare le modalità di sincronizzazione dei media. In tal modo possono decidere se salvare i contenuti multimediali solo con connessione Wi-Fi o o anche con la rete mobile. L’introduzione di tale funzionalità rappresenta un passo importante nella gestione dei dati personali su dispositivi Android. Google non ha ancora annunciato ufficialmente il rilascio di tale novità. Le indiscrezioni ipotizzano che il suo sviluppo sia quasi terminato. Non resta dunque che attendere per scoprire quando l’azienda procederà con il rilascio ufficiale. Con tale innovazione, Google si prepara ad offrire ai suoi utenti uno strumento potente e intuitivo per la gestione delle proprie conversazioni.