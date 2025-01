WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità davvero interessante. Quest’ultima permetterà agli utenti di condividere automaticamente i propri Status sotto forma di Storie su Instagram e Facebook. Tale innovazione sarà resa possibile attraverso l’integrazione con il Meta Accounts Center. Uno strumento che mira a centralizzare e semplificare l’esperienza tra le diverse piattaforme del colosso tecnologico.

WhatsApp: novità per la condivisione in arrivo

L’aspetto interessante di tale novità è la sua natura facoltativa. Gli utenti potranno scegliere liberamente se collegare o meno il proprio account WhatsApp al Meta Accounts Center. Per chi preferisce mantenere separati i diversi ecosistemi, non ci saranno cambiamenti. L’opzione sarà disattivata di default. Inoltre, chi deciderà di sfruttare l’integrazione potrà configurare l’opzione in modo dettagliato. In particolare, sarà possibile decidere come e dove condividere i diversi contenuti. Ad esempio, si potrà optare per la condivisione degli Status solo su Instagram o solo su Facebook. O procedere contemporaneamente su entrambe le piattaforme.

Suddetta novità rappresenta una svolta significativa per i creator e per chi utilizza più piattaforme social per comunicare con il proprio pubblico. Al momento, infatti, pubblicare lo stesso contenuto su più app richiede tempo e una gestione manuale. Con tale funzione, Meta punta a offrire una soluzione pratica e veloce.

L’integrazione con Meta Accounts Center, però, non si limita solo alla condivisione degli Status. Meta ha già annunciato che in futuro saranno disponibili strumenti centralizzati per gestire altri aspetti. Tra cui gli avatar personalizzati, gli sticker basati su intelligenza artificiale e le creazioni del progetto Imagine Me. Quest’ultimo è stato pensato per offrire una personalizzazione digitale sempre più avanzata.

Importante è anche la garanzia della privacy. Meta ha sottolineato che, nonostante tale integrazione, la sicurezza delle conversazioni su WhatsApp non sarà compromessa. Grazie alla crittografia end-to-end, i messaggi e le chiamate continueranno a essere protetti. Impedendo a chiunque, inclusa Meta, di accedere ai contenuti. Tale nuova funzione segna un passo avanti nella strategia di Meta per unificare le sue piattaforme. Offrendo al tempo stesso flessibilità e sicurezza agli utenti.