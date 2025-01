WhatsApp Plus si aggiorna: è amata da tutti, ma attenti ai rischi

L’interesse degli utenti per le applicazioni non ufficiali è sempre stato altissimo ed è per questo che anche WhatsApp Plus finisce nel calderone delle app più scaricate in versione apk. Questa piattaforma alternativa, non disponibile sugli store ufficiali, garantisce possibilità di personalizzazione molto interessanti ma anche qualche rischio per la privacy e per la sicurezza degli utenti. È arrivato un nuovo aggiornamento per gli utenti Android, gli unici che possono beneficiarne. Basta solo scaricare la versione 18.30, quella basata su WhatsApp 2.24.25.71.

Cos’è WhatsApp Plus

Sfruttando questa applicazione esterna a WhatsApp ma che ovviamente cerca di riprodurla in ogni dettaglio, gli utenti possono avere qualche possibilità in più. Si può ad esempio sfruttare una vasta scelta di temi, così come dei font per la scrittura e più opzioni dedicate alla privacy.

Inoltre, WhatsApp Plus non può convivere con l’app ufficiale. Questo significa che, per usarla, bisogna prima disinstallare WhatsApp originale.

Perché WhatsApp Plus è rischiosa

L’utilizzo di WhatsApp Plus comporta diversi rischi che vale la pena considerare:

Privacy compromessa: i tuoi dati non sono protetti come nell’app ufficiale. Messaggi, conversazioni e file potrebbero essere esposti a soggetti terzi;

i tuoi dati non sono protetti come nell’app ufficiale. Messaggi, conversazioni e file potrebbero essere esposti a soggetti terzi; Nessuna crittografia: la sicurezza offerta dalla crittografia end-to-end di WhatsApp originale non è presente in WhatsApp Plus, lasciando i tuoi contenuti vulnerabili;

la sicurezza offerta dalla crittografia end-to-end di WhatsApp originale non è presente in WhatsApp Plus, lasciando i tuoi contenuti vulnerabili; Rischio di ban: Meta può decidere di bloccare definitivamente il tuo account se rileva l’utilizzo di app non ufficiali;

Meta può decidere di se rileva l’utilizzo di app non ufficiali; Malware e virus: scaricando WhatsApp Plus da fonti non certificate, potresti ritrovarti con software dannosi che mettono a rischio il tuo smartphone e i dati personali;

scaricando WhatsApp Plus da fonti non certificate, potresti ritrovarti con software dannosi che mettono a rischio il tuo smartphone e i dati personali; Esposizione a truffe: l’app non ufficiale può favorire spam, phishing e altri attacchi informatici.

Coloro che desiderano avere un’esperienza sicura, devono scegliere sempre l’app ufficiale, disponibile sul Play Store. Meta infatti ha avvisato più volte circa la pericolosità di quest’app. Le promesse di funzioni extra non valgono i rischi per la sicurezza.