Con l’operatore telefonico italiano WindTre è possibile acquistare con piccole rate mensili tantissimi smartphone di rilievo. Tra questi, l’operatore ha da poco aggiunto al suo catalogo anche diversi nuovi device a marchio Honor, tra cui i nuovi Honor Magic 7 Lite e Honor Magic 7 Pro. Gli utenti potranno dunque acquistarli con piccole rate mensili con un costo di partenza molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, aggiunti al catalogo nuovi smartphone Honor acquistabili a rate

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate. Tra i nuovi device, l’operatore ha aggiunto due nuovi smartphone di rilievo a marchio Honor. Il primo di questi è Honor Magic 7 Lite. In particolare, scegliendo di abbinare l’offerta mobile WindTre Unlimited 200 5G, gli utenti potranno acquistare questo smartphone ad un costo di soli 3,99 euro al mese per 30 mesi.

Abbinando l’offerta Unlimited Pro 5G, invece, gli utenti potranno acquistarlo addirittura con rate da zero euro. Discorso analogo per il fratello maggiore Honor Magic 7 Pro. Con la prima offerta, gli utenti potranno acquistarlo ad un costo di 29,90 euro al mese. Con la seconda offerta, invece, gli utenti potranno acquistarlo ad un costo di 24,99 euro al mese, sempre per 30 mesi.

In alternativa, gli utenti potranno comunque scegliere di abbinare l’acquisto di questi smartphone anche con altre offerte di rete mobile dell’operatore. In questo caso, il costo partirà da 10,99 euro al mese per 30 mesi per Honor Magic 7 Lite e 38,99 euro al mese per 30 mesi. Per alcuni clienti selezionati, invece, sarà possibile acquistarli con dei prezzi ancora più convenienti pari a 8,99 euro al mese per 30 mesi per il primo device e 36,99 euro al mese per 30 mesi per il secondo device.

In ogni caso, gli utenti avranno dunque una vasta scelta per acquistare questi fantastici smartphone a marchio Honor abbinandoli alla propria offerta preferita.