Bentley Flying Star: eleganza su misura in versione Shooting Brake

La Bentley Flying Star rappresenta un raro esempio di artigianato automobilistico. Creata dalla rinomata Touring Superleggera, questa Shooting Brake è frutto di una trasformazione della Continental GTC Convertible. Il progetto ha richiesto oltre 4.000 ore di lavoro. C’è voluto un investimento di 343.000 euro, oltre al prezzo base della vettura, che supera i 200.000 euro. Nonostante il valore stimato all’asta tra i 300 e i 400mila euro, il guadagno per il proprietario sarà però limitato. Una vettura così rara merita un’attenzione speciale. Bentley stessa non ha mai prodotto un modello Shooting Brake, rendendo tale creazione davvero eccezionale.

Una Bentley capolavoro d’artigianato

La Touring Superleggera ha modificato profondamente la Bentley Flying Star. Come? Realizzando un tetto fisso su misura e allungando le portiere. Il design posteriore è stato poi completamente ridisegnato. Ora include luci ellittiche e un portellone unico. Ogni dettaglio è stato curato per garantire un’estetica elegante e funzionale. La station wagon è a due porte combina versatilità e lusso. Parliamo quindi una scelta esclusiva per i collezionisti più esigenti. Prodotta in soli 19 esemplari, questa Bentley monta un motore W12 biturbo da 6,0 litri, capace di erogare 552 CV. La vettura in vendita ha percorso appena 7.467 chilometri, mantenendosi in ottime condizioni. Gli interni, intatti, rivelano qualche segno del tempo sulle impiallacciature in legno.

La carrozzeria, in una raffinata tonalità di grigio metallizzato, esalta l’eleganza senza tempo di questo modello. Oltre alla sua rarità, la Bentley Flying Star offre una combinazione di lusso e prestazioni uniche. Ogni esemplare è stato realizzato su misura. Tutte le auto hanno con l’accuratezza tipica del marchio Touring Superleggera, che ha saputo trasformare una berlina sportiva in una station wagon dal carattere deciso. Il motore W12, insieme a un sistema di sospensioni perfezionato, garantisce un’esperienza di guida senza pari. Questa rara Shooting Brake sarà messa all’asta a Parigi all’inizio di febbraio, un’occasione imperdibile per gli amanti del lusso su quattro ruote. Una vettura così esclusiva può davvero avere prezzo?