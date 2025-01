La popolazione cresce e di conseguenza anche il numero di automobili vendute, di conseguenza il comune di Milano ha deciso di inserire una nuova ZTL. La ZTL in questione fa dire addio alle automobili nel pieno cuore dello shopping. Infatti è stato vietato l’accesso nel quadrilatero della moda, dove porre fine anche all’era dei carspotter.

La ZTL che dice addio ai carspotter di Milano, vediamone i dettagli.

Si dice addio ai carspotter Milanesi, infatti il comune attiverà una nuova ZTL nel cuore di Milano verso fine gennaio, inizio febbraio. La nuova zona a traffico limitato, nel “quadrilatero della moda” ha come obbiettivo ridurre le fonti inquinanti in città e anche il tempo perso per il traffico. Giuseppe Sala, il sindaco ha annunciato una prova di questa nuova ZTL per un periodo senza multe, naturalmente seguito dall’incombere di sanzioni pari a 83 euro più varie spese “di notifica” alzando la cifra a 95 euro. LA ZTL sarà attiva tutto l’anno e tutti i giorni, includendo vie come Monte Napoleone, Manzoni e della Spiga. Non sarà inoltre concessa nessuna tolleranza, neanche di 15 minuti, per accompagnare passeggeri o parcheggiare, contrariamente a quanto si pensava.

Saranno ammessi alle vie sottoposte a ZTL i residenti e domiciliari autorizzati per la sosta sulle strisce blu, proprietari di box e posti auto presenti, e anche chi ha riservato un posto prenotato nelle autorimesse. Potranno circolare inoltre mezzi adibiti al servizio delle imprese con un numero di entrare fino a 50 ingressi annuali, inoltra veicoli adibiti al primo soccorso e assistenza sociosanitaria gratuita. Ci saranno delle deroghe anche per veicoli a supporto di eventi della moda, auto con direzione agli hotel, NCC e taxi. La ZTL sarà segnata dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, Cino del Duca e corso Monforte. La ZTL di corso Europa avrà un confine condiviso con quest’ultima insieme anche all’area pedonale comprendente la Galleria, corso Vittorio Emanuele e le varie piazze di San Babila, Duomo e San Fedele.