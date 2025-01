Negli ultimi anni, la robotica ha compiuto passi da gigante, e il robot umanoide SE01 di EngineAI, azienda cinese emergente, ne è la dimostrazione più sorprendente. SE01 si distingue per la sua fluidità nei movimenti, tanto naturale da essere stato inizialmente scambiato per un’animazione CGI. Un video che lo ritrae mentre cammina accanto a persone a Shenzhen, fuori dagli uffici di EngineAI, è diventato virale, catalizzando l’attenzione di esperti e appassionati di tutto il mondo.

SE01 di EngineAI, il robot più umanoide

Questo robot ha debuttato al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, dove EngineAI ha presentato una gamma di umanoidi, tra cui SE01, SA01 e PM01. Tuttavia, è SE01 a rappresentare l’avanguardia della robotica, grazie alla sua capacità di imitare l’andatura umana e di eseguire movimenti complessi come accovacciarsi, fare flessioni e svolgere compiti di precisione con straordinaria naturalezza.

Con i suoi 170 cm di altezza, SE01 è progettato per compiti impegnativi, come il sollevamento pesi e l’assemblaggio industriale. La sua sofisticata tecnologia include moduli articolari per il controllo armonico della forza e algoritmi avanzati di apprendimento per imitazione e rinforzo. Alimentato da un computer NVIDIA Jetson Orin Nano e una batteria da 10.000 mAh, SE01 è pensato per durare oltre un decennio, incarnando un’innovazione che promette di rivoluzionare l’automazione in ambito lavorativo e domestico.

EngineAI, fondata nel 2023, si è rapidamente posizionata tra i leader del settore grazie a un team di esperti provenienti da università e aziende di fama mondiale. Oltre a SE01, la gamma comprende SA01, un robot bipede open-source destinato alla ricerca scientifica ed educativa, e PM01, un modello più compatto e specializzato. I prezzi di questi robot variano, con SA01 accessibile a circa 5.250 dollari e PM01 a 12.030 dollari, mentre per SE01 il costo previsto si aggira tra 19.700 e 26.500 euro, un compromesso tra tecnologia avanzata e mercato.

Con queste innovazioni, EngineAI dimostra come la robotica possa trasformare il futuro, portando l’assistenza automatizzata a nuovi livelli di efficienza e accessibilità.