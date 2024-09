Il progetto della nuova ZTL nel Quadrilatero della Moda, fortemente voluto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha subito una battuta d’arresto. Nonostante una delibera approvata a maggio che delineava i primi dettagli, l’iniziativa è stata temporaneamente bloccata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. Il ministero ha negato l’autorizzazione, ponendo in discussione il limite massimo di permanenza all’interno della ZTL, previsto dal Comune di Milano.

Il problema della ZTL e il suo stop

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il piano del Comune prevedeva che le auto potessero entrare e uscire dalla zona a traffico limitato entro un tempo massimo di 15 minuti. Questa deroga, pensata per facilitare la transizione nel primo anno di attuazione, avrebbe permesso un attraversamento rapido della zona senza sosta o la possibilità di parcheggiare nei garage della zona.

Tuttavia, il ministero ha espresso dubbi sulla conformità di questa misura alle norme vigenti. Attualmente, i sistemi di controllo delle ZTL sono progettati per monitorare l’accesso e la circolazione al loro interno, ma non per regolare il tempo di permanenza dei veicoli. Questo aspetto, infatti, non è previsto dal regolamento attuale del Codice della Strada, rendendo impossibile autorizzare il progetto così come proposto.

Di conseguenza, l’avvio della ZTL è stato rinviato a data da destinarsi. Nonostante lo stop, il sindaco Sala non ha intenzione di arrendersi. Ha infatti dichiarato che gli uffici comunali stanno già lavorando per trovare una soluzione che consenta di superare l’impasse. “Troveremo una soluzione. Non c’è un diniego assoluto alle ZTL e non sarebbe certo l’unica ZTL in Italia. Le ZTL si possono fare e vedremo come andare avanti”, ha affermato Sala.

Nel frattempo, però, le telecamere installate per monitorare gli accessi alla ZTL rimarranno spente, e il progetto resterà in sospeso fino a quando non sarà trovato un compromesso che soddisfi le richieste del ministero. Per il momento, dunque, il Quadrilatero della Moda continuerà a vedere una circolazione di veicoli senza restrizioni aggiuntive.