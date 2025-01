La capsula è realizzata in plexiglass, un materiale resistente che protegge gli oggetti da polvere e urti accidentali. Le dimensioni sono ideali per statuette alte fino a 5 cm, lasciando ampia libertà di scelta a chi desidera rendere unico il proprio case. Durante la presentazione, MSI ha mostrato una statuetta del suo mascotte “Lucky” in rotazione, evidenziando però che il prodotto, se commercializzato, verrà venduto senza action figure incluse. Questo approccio permette agli utenti di esprimere appieno la propria creatività, scegliendo miniature che rispecchiano il loro stile.

MSI ha sorpreso il pubblico del CES 2025 con un’idea davvero innovativa: un dissipatore a liquido MSI progettato per integrare uno spazio dedicato all’esposizione di action figure o piccoli oggetti decorativi. Basato sul prototipo CoreLiquid A13, il dispositivo include una capsula rotante posta sopra il waterblock, offrendo agli utenti una personalizzazione estetica unica e mai vista prima.

Anche se al momento MSI non ha fornito dettagli tecnici precisi, si ipotizza che il prototipo possa basarsi sulle caratteristiche della serie MAG CoreLiquid, già conosciuta per prestazioni elevate e affidabilità. I modelli esistenti includono versioni da 240 e 360 mm, con ventole capaci di raggiungere fino a 3.800 rpm. Se questo dissipatore entrerà in produzione, è probabile che seguirà standard simili, garantendo un raffreddamento ottimale insieme a un design accattivante.

L’idea di MSI punta chiaramente a soddisfare gli appassionati delle personalizzazioni più estreme, combinando performance e creatività. Questa soluzione non solo migliora l’estetica del PC, ma offre anche un elemento interattivo e divertente, capace di attirare l’attenzione sia degli utenti esperti che di chi si avvicina per la prima volta al mondo delle customizzazioni. Sebbene non sia ancora chiaro se il dissipatore a liquido MSI diventerà un prodotto commerciale, è già uno dei prototipi più discussi e apprezzati presentati al CES 2025. MSI, ancora una volta, dimostra di essere all’avanguardia, ridefinendo il concetto di design nei sistemi di raffreddamento.