OPPO ha annunciato la produzione di un nuovo dispositivo pieghevole che dovrebbe diventare il più sottile al mondo. Questo dispositivi verrà chiamato OPPO Find N5 che dovrebbe avere uno spessore di meno di 4,4 mm. Ovviamente questa misura è considerata quando tutto il dispositivo è aperto. Oltre al nuovo foldable, ci sarà anche il OnePlus Open 2 che in realtà è la versione europea dell’ N5. Tra i due non cambierà molto ma solamente delle rifiniture estetiche.

Con il nuovo dispositivo OPPO aprirà dei nuovi livelli di mercato dei foldable in modo da ampliare la scelta del modello migliore. Infatti il mercato in questo settore si era fermato, ma con l’ arrivo dell’ N5, si sono aperte nuovamente le porte per un futuro migliore. Le idee inserite per migliorare la praticità e la maneggevolezza del dispositivo lo hanno reso uno dei più sottili in tutto il mondo. Infatti ci sono alcune foto che mostrano l’ N5 accanto a una pila di 4 carte di credito il che fa pensare al ridotto spessore dello smartphone.

OPPO, dispositivo pieghevole con uno spessore da record

Il nuovo OPPO N5 promette di essere un buon dispositivo anche per le sue prestazioni ad alto livello. Anche per quanto riguarda il OnePlus Open 2 ci saranno delle informazioni importati dato che interessa per il mercato europeo. L’ Open 2 sarà caratterizzato da un tripla fotocamera da 50 MP e un processore Snapdragon 8 Elite con una batteria molto grande e di elevata durata. Supporterà anche la ricarica wireless per una maggiore comodità nell’ utilizzo. Grazie a delle foto scattate da OPPO, si può percepire che il nuovo smartphone avrà uno spessore compreso tra 3,5-4 mm dato che viene mostrato a fianco ad un iPhone. Il product manager di OPPO, Zhou Yibao, ha dichiarato che l’ N5 potrebbe essere ancora più sottile poiché solamente la porta USB-C di ricarica sarebbe di intralcio.

Con il nuovo dispositivo si aprono degli orizzonti ancora più sorprendenti per il mercato dei foldable. Non ci resta altro da fare che aspettare la sua presentazione in modo da constatare la tecnologia di questo dispositivo.