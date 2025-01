La degenerazione maculare è una condizione che compromette la parte centrale della retina, portando a una progressiva perdita della visione centrale e limitando gravemente la qualità della vita di chi ne soffre. Oggi, però, una nuova tecnologia potrebbe rappresentare una svolta: si tratta degli occhiali smart sviluppati da Soliddd Corp, presentati al CES 2025, che promettono di ripristinare la visione tridimensionale in chi è affetto da questa patologia.

Occhiali ispirati alle mosche per superare i problemi visivi

Questi occhiali, chiamati SolidddVision, utilizzano una combinazione innovativa di realtà aumentata, realtà virtuale e intelligenza artificiale. Ispirandosi alla struttura dell’occhio delle mosche, composta da numerose piccole lenti, gli occhiali proiettano molteplici immagini separate sulle parti sane della retina, bypassando le aree danneggiate. In questo modo, riescono a ricostruire una visione centrale nitida e tridimensionale.

Il funzionamento è affascinante. Grazie a un sistema di telecamere e algoritmi avanzati, gli occhiali catturano l’ambiente circostante e lo trasformano in una serie di immagini parziali. Queste vengono proiettate sulla retina periferica, ancora funzionante, mentre il cervello, ricevendo queste informazioni, ricostruisce un’immagine completa. Questo processo, noto come “stereopsi“, permette di percepire profondità e dettagli, anche in presenza di una macula compromessa.

I primi test clinici hanno dato risultati molto incoraggianti. La metà dei partecipanti ha registrato un miglioramento significativo nella capacità di leggere più velocemente e con maggiore precisione. Inoltre, molti hanno riportato un netto recupero della percezione della profondità e una migliore capacità di distinguere dettagli visivi, migliorando così l’autonomia nella vita quotidiana.

SolidddVision non è solo una promessa tecnologica, ma un’opportunità concreta per restituire una vita più normale a chi convive con gravi problemi di vista. L’azienda prevede di lanciare i suoi occhiali sul mercato entro la fine del 2025, dopo ulteriori verifiche cliniche. Se i risultati continueranno su questa linea, potremmo essere di fronte a un cambiamento epocale nel trattamento della degenerazione maculare, aprendo nuove prospettive per milioni di persone in tutto il mondo.