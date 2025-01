La nuova sfida degli smartphone pieghevoli si gioca sullo spessore, un dettaglio sempre più rilevante per i produttori. Oppo, con il suo Find N5, si prepara così a rivoluzionare il mercato. Puntando a diventare il pieghevole più sottile mai realizzato. Pete Lau, Chief Product Officer dell’azienda, di recente ha pubblicato un’immagine su Weibo mostrando uno smartphone dallo spessore inferiore a una matita, che solitamente misura tra i 7 e gli 8mm. Le indiscrezioni parlano di un dispositivo che, una volta aperto, potrebbe arrivare a misurare appena 3,5mm, stabilendo un record assoluto.

Oppo Find N5: design e prestazioni senza compromessi

Questo risultato non è solo una questione estetica. Ma rappresenta un importante progresso tecnologico. Oppo Find N5 non si limita però solo al design sottile, promette anche prestazioni di alto livello. Sotto la sua struttura ultrasottile troviamo lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Un processore di ultima generazione che garantirà potenza e fluidità. Il dispositivo sarà anche dotato di una batteria da 5.900mAh con ricarica rapida cablata a 80W e wireless a 50W, oltre a un comparto fotografico di tutto rispetto, con tre fotocamere posteriori da 50MP ciascuna.

L’annuncio del Find N5 non è casuale. Al contrario si inserisce nella strategia di Oppo di raddoppiare i lanci annuali delle serie Find N e FindX, con presentazioni in primavera e autunno. Il Find N5, atteso per febbraio, punta a superare la concorrenza diretta. La quale include dispositivi come Honor Magic V3 (4,4mm) e Samsung Galaxy Z Fold 6 (5,6mm).

Il nuovo pieghevole di Oppo si distingue anche per l’uso di materiali avanzati, come il titanio, che garantiscono resistenza e leggerezza. La certificazione IPX8 per la protezione dall’acqua completa il quadro di un telefono pensato per offrire il massimo in ogni ambito. Con FindN5, Oppo dimostra che la ricerca sullo spessore non compromette le prestazioni. Anzi, rappresenta una sfida ingegneristica che sta rivoluzionando completamente gli standard del settore pieghevole.