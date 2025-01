Nel 2025, HoMobile ha deciso di iniziare l’anno con una proposta vantaggiosa. In particolare per tutti coloro che desiderano approfittare delle potenzialità del 5G senza dover sostenere costi eccessivi. L’operatore ha lanciato una nuova offerta che include ben 200GB in 5G, più minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 9,99€ al mese.

Il prezzo competitivo e la vasta quantità di dati inclusi rendono questa promozione particolarmente interessante per chi cerca una connessione veloce e una grande disponibilità di traffico. Un altro vantaggio importante è il costo di attivazione. Questo parte da soli 2,99€ per chi sceglie di attivare una nuova linea o porta il numero da uno degli operatori virtuali. Tra cui Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Kena, Daily e altri.

HoMobile: come attivare l’offerta, opzioni per tutti

Per i clienti che provengono da gestori più tradizionali come TIM, Vodafone, WindTre, Very e Fastweb, il costo di attivazione sale invece a 29,90€. Malgrado questa differenza, la proposta di HoMobile resta tra le più vantaggiose per chi vuole passare a una rete 5G senza spendere troppo. In più, il piano offre la possibilità di navigare in hotspot, trasferire chiamate e ricevere l’avviso di chiamata. A disposizione anche il numero 42121 per tenere sotto controllo il credito residuo. La SIM è gratuita, ma se si preferisce una eSIM, il costo è di 1,99€.

L’attivazione dell’offerta è semplice e flessibile, con più modalità tra cui scegliere. I clienti infatti possono attivare il piano direttamente online, ricevendo la SIM a casa e completando la procedura tramite l’app utilizzando lo SPID. Un’altra possibilità è quella di recarsi in edicola per ritirare la sceda, pagando comodamente in contante o con carta di debito o credito. Per chi vuole approfittare della tecnologia più recente, è anche possibile scegliere l’attivazione di una eSIM. Essa può essere attivata in pochi minuti online, senza la necessità di ricevere una SIM fisica.

L’ offerta di HoMobile si inserisce in un mercato sempre più competitivo, in cui le tariffe 5G sono in continua evoluzione. Grazie alla combinazione di un prezzo contenuto e una vasta tipologia di servizi inclusi, questa promozione si pone come una delle migliori soluzioni del momento. In un periodo in cui le esigenze di connessione sono in continuo aumento, HoMobile risponde con un’offerta pensata per accontentare un vasto pubblico. Sia quello che cambia operatore che coloro che cercano un piano conveniente per l’uso quotidiano.