L’offerta Creami Extra WOW 50 Edizione 2024 di PosteMobile è la soluzione perfetta per chi desidera restare sempre connesso. Il tutto senza intoppi e ad un prezzo imbattibile. Con solo 5,99€ mensili gli utenti hanno a loro disposizione chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Ciò garantisce ai nuovi clienti la libertà di comunicare senza limiti. Inoltre, inclusi nel piano, ci sono ben 50 GB di traffico dati in velocità 4G+. Un vantaggio importante per navigare, guardare video in streaming, ascoltare musica e gestire i social network in totale libertà.

PosteMobile: come ottenere vantaggi esclusivi

L’attivazione dell’offerta è semplice e conveniente. È possibile procedere online o recandosi presso un Ufficio Postale. In entrambi i casi il costo di attivazione è di soli 10€ per la SIM. A ciò si aggiungono ulteriori 10€ per la prima ricarica. Tale cifra copre già il primo canone mensile. Un piccolo investimento per un servizio completo e affidabile.

La rete 4G+ di Vodafone copre oltre il 99% del territorio nazionale. Ciò garantisce connessioni stabili e veloci ovunque. Inoltre, l’offerta include senza costi aggiuntivi diversi servizi. Tra cui “Ti cerco” e “Richiama ora“. Inoltre, è compreso anche l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Si tratta di funzionalità pensate per semplificare la vita dei nuovi clienti. Inoltre, offrono sempre la massima comodità e affidabilità.

Non solo. Con l’opzione Hotspot inclusa è possibile condividere i GIGA con altri dispositivi. Trasformando il proprio smartphone in un vero e proprio modem portatile. Ciò rende sempre più semplice navigare con il tablet o il laptop. Il tutto senza costi extra. Scegliere Creami Extra WOW 50 Ed. 2024 permette di accedere ad un’opzione vantaggiosissima ad un prezzo estremamente competitivo. Se si è interessati è consigliabile procedere subito con l’attivazione. Così da non perdere l’occasione di accedere a vantaggi impareggiabili. Con tale promozione, PosteMobile dimostra il suo impegno costante verso i suoi nuovi utenti.