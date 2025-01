L’operatore virtuale Kena, parte del gruppo TIM, ha deciso di prolungare la disponibilità di due delle sue offerte di punta. Stiamo parlando di Kena4,99 Flash 100 Online e Kena 6,99 Promo Rush 130. Secondo il sito ufficiale, entrambe le tariffe rimarranno attivabili fino alle ore 10:00 del 28 gennaio 2025. Questa nuova proroga segue una precedente estensione che aveva fissato il termine al 22 gennaio 2025. Le offerte mantengono le medesime condizioni, e sono ancora tra le più competitive del mercato.

Kena Mobile: offerte aggiuntive e servizi inclusi

La promo Kena 4,99Flash 100 Online è rivolta ai clienti provenienti da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile e Fastweb. Essa include 100GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso numeri nazionali e 200 SMS, tutto al costo di 4,99€ al mese. Per attivarla è necessaria la portabilità e un costo iniziale di 5€, che corrisponde alla prima ricarica. La proposta si distingue per il basso costo, ma non è accessibile a chi proviene da HoMobile o VeryMobile.

La Kena 6,99 PromoRush 130, invece, offre 130GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 6,99€ mensili. Per chi attiva la ricarica automatica, il bundle dati sale a 230GB dal primo rinnovo. Anche in questo caso, la portabilità è richiesta per chi proviene da operatori specifici. Un vantaggio interessante è rappresentato dalla “Promo Consensi“. Quest’ ultima è rivolta a coloro che accettano il trattamento dati per scopi commerciali, beneficiando così del costo di attivazione gratuito.

L’intero portafoglio Kena resta invariato e include anche altre offerte come Kena5,99 Promo 100. La quale a soli 5.99€ al mese offre 100GB (o 200GB con ricarica automatica). Infine vi è anche Kena 7,99 PromoRush 150, che propone 150GB (o 250GB con ricarica automatica). Tutte le offerte sono compatibili con la rete 4G di TIM, che garantisce velocità fino a 60Mbps in download.

Ma non è finita qui. Per chi non lo sapesse, Kena mette a disposizione servizi gratuiti come segreteria telefonica e “Lo Sai e Chiama Ora”. Mentre per chi viaggia in Europa, le offerte includono soglie di traffico dati in linea con le normative UE.