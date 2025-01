Google Maps per dispositivi Android continua la sua trasformazione significativa, introducendo alcune novità come riportato da “9to5Google”. Dopo aver introdotto l’anno scorso un layout basato su fogli per la scheda “Esplora”, l’aggiornamento sta iniziando a estendere questa esperienza di visualizzazione anche alle schede “Tu” e “Contribuisci”.

Ecco ciò che sappiamo

Stando alle prime indiscrezioni che sono condivise oltreoceano, il redesign di Google Maps utilizza dei fogli espandibili che permettono di visualizzare informazioni senza perdere di vista la mappa principale. Quando un foglio è completamente espanso, una parte del layer della mappa resta visibile nella parte superiore dello schermo, garantendo all’utente un contesto continuo. Nella vecchia versione, da noi ancora attiva nel .momento in cui scriviamo, le sezioni occupano la UI nella sua interezza. Un passo avanti significativo rispetto alla versione precedente e che mette in risalto una nuova versione molto futurbile ed importante.

Ora anche la Scheda “Tu” consente di mantenere il foglio a mezza altezza, con la mappa visibile sullo sfondo. Inoltre include un nuovo pulsante per le notifiche in alto a destra. La scheda “Contribuisci” funziona in modo analogo, offrendo una transizione fluida e un’interfaccia familiare in tutte le sezioni dell’app. In questo modo la barra di ricerca rimane sempre accessibile nella parte superiore dello schermo, insieme al menu dell’account, migliorando la coerenza e l’usabilità.

C’ da specificare, inoltre, che l’aggiornamento del 2024 ha già semplificato la barra inferiore di Google Maps, riducendo le schede da cinque a tre: “Esplora,” “Tu” e “Contribuisci”, un approccio minimalista che di fatto migliora la navigazione e mantiene l’app visivamente pulita.

Attualmente, questa versione del redesign (25.04.01.x) è visibile solo su pochi dispositivi, suggerendo che Google stia ancora testando l’aggiornamento, ma una distribuzione più ampia potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Insomma, una interfaccia nuova, aggiornata, superiore alla precedente e che proietta il mondo di Google e di Maps sulla carta geografica del 2025, con grandi movimenti a seguire.