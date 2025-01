Spuntano i codename del Pixel 10a e di tutta la famiglia Pixel 11, oggi tocca, grazie ai colleghi di Android Headlines, al Pixel 11a, che verosimilmente vedremo arrivare nella primavera del 2027.

Ecco ciò che sappiamo

Il codice sarà Formosan, con ogni probabilità un riferimento all’orso nero di Formosa, una specie di orso molto diffusa a Taiwan. Come abbiamo già visto con i Pixel 11 ieri, gli orsi sono il tema di questa generazione di dispositivi Google, mentre con i Pixel 10 il riferimento era agli equini. Ecco lo specchietto della gamma:

Pixel 11: “cubs” o “4CS4”

Pixel 11 Pro: “grizzly” o “CGY4”

Pixel 11 Pro XL: “kodiak” o “PKK4”

Pixel 11 Pro Fold: “yogi” o “9YI4”

Pixel 11a: “formosa”

È notevole poter osservare che per i modelli “principali” i codename non sembrano casuali: “cubs” è il termine inglese per identificare i cuccioli di orso, per esempio, ed è associato al Pixel 11, l’unico modello non “Pro”; “Grizzly” è un orso adulto, ma non particolarmente grosso, ed è associato al Pixel 11 Pro; “Kodiak” è il nome di una specie di orso particolarmente grande, e infatti è associato al Pixel 11 Pro XL. “Yogi” potrebbe essere un doppio senso: naturalmente è il famoso orso dei cartoni animati, ma è anche il nome di una persona che pratica yoga – in cui ci si piega e allunga molto, e guarda caso è associato al Pixel pieghevole. Resta da capire il “senso” di Formosa.