BMW R 18 2025: eleganza e potenza per la nuova gamma cruiser

La BMW Motorrad ha lanciato, generando parecchio entusiasmo, la R 18 2025. La casa rinnova così la sua iconica cruiser bicilindrica apportando diversi aggiornamenti. Il motore presenta resta il Big Boxer da 1.802 cc. Ora, però, è conforme allo standard Euro 5+ ed 91 CV e 163 Nm di coppia. L’implementazione della potenza va a migliorare le prestazioni grazie a una curva di coppia ottimizzata tra i 2.000 e i 4.000 giri/min. Tale potenza, unita al design senza tempo, rende la BMW R 18 una moto capace di regalate in brivido unico, una guida adrenalinica.

Il model year 2025 BMW porta anche in campo un nuovo design dei parafanghi, Oltre i parafanghi vediamo anche una ruota posteriore da 18 pollici, dettagli che regalano un look più imponente. Gli amanti dei dettagli raffinati apprezzeranno i nuovi silenziatori e la sella ridisegnata, che garantisce maggiore comfort grazie a uno strato di schiuma più spesso. A completare il tutto, nuove soluzioni tecnologiche come le luci diurne di serie e la presa USB-C, perfette per affrontare ogni viaggio senza compromessi.

Le versioni 2025: più personalità che mai per le moto BMW

La gamma BMW si arricchisce con diverse varianti che soddisfano ogni esigenza. La BMW R 18 Classic, pensata per chi ama uno stile retrò, introduce una ruota anteriore da 19 pollici, nuove coperture laterali e finiture eleganti. Per chi cerca un’estetica ancora più audace, le versioni Blacked Out propongono dettagli in Black High Gloss e Dark Chrome, enfatizzando il carattere muscoloso della moto.

La gamma si completa con i modelli R 18 Roctane, R 18 B e R 18 Transcontinental, che ricevono aggiornamenti estetici e funzionali. La BMW R 18 Roctane ora vanta la colorazione Two-Tone Dragonfire Red Metallic, mentre la BMW R 18 Transcontinental introduce il pulsante “Preferiti”, che permette un accesso immediato a funzioni essenziali come il riscaldamento delle manopole. Ma quanto costano queste meraviglie su due ruote? La BMW R 18 2025 parte da 21.750 euro, seguita dalla R 18 Classic a 24.250 euro. Per chi desidera il massimo del comfort, la R 18 Transcontinental raggiunge i 30.350 euro, presentato una dotazione di alto livello per affrontare ogni viaggio con stile e prestazioni senza pari.