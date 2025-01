Amazon ha deciso di interrompere le consegne via drone a causa di due incidenti verificatisi all’ interno della centrale di collaudo. Ovviamente si tratta di avvenimenti che non hanno avuto delle conseguenze sui dipendenti ma sono serviti da monito per migliorare le tecnologie. Questi droni sono il modello MK30 che Amazon ha deciso di utilizzare al posto del MK27-2 con un nuovo aggiornamento. Sembra proprio che questo aggiornamento abbia portato dei problemi ai droni che non rispondono ad alcune funzioni.

In questo momento Amazon sta cercando di trovare una soluzione a questo problema in modo da continuare le consegne con questa tecnologia. L’ incidente in questione è accaduto al centro di collaudo di Pendleton a causa del maltempo. Un’ altra situazione simile era successa a dicembre quando due droni sono caduti ed uno di questi ha anche preso fuoco quando è arrivato a terra. I problemi riscontrati sono di natura software e ci vorrà del tempo per trovare una soluzione giusta.

Amazon, problemi con i droni per le consegne

Secondo alcune dichiarazioni di Amazon, il servizio verrà riaperto quando l’ aggiornamento sarà completato e approvato dalla FAA (Federal Aviation Administration). Oltre agli incidenti appena riportati, ce ne sarebbe un altro che avrebbe come causa principale un errore umano. Infatti era stato simulato un guasto ad un ala ad un MK30 che si sarebbe scontrato con un altro drone nel momento in cui si avvicinava alla piattaforma di emergenza. Questo perché, nel frattempo, un operatore aveva per errore avviato il decollo dell’ altro drone che si sarebbe scontrato con il primo. Il portavoce di Amazon, Sam Stephenson, ha dichiarato che lo scopo di questi test è proprio quello di mettere alla prova di droni in modo da prevenire tutti i possibili problemi. Infatti queste situazioni aiutano l’ azienda a migliorare la tecnologia per offrire un sistema affidabile e sicuro.

Quindi fino a quando la società di consegne non migliorerà questa tecnologia, le consegne via drone non verranno attivate.