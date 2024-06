Continuano a circolare forti le indiscrezioni e le anticipazioni in merito la futura top di gamma di Nvidia, la RTX 5090 Founders Edition, le voci di oggi arrivano dal leaker kopite7kimi che ha affermato che a differenza della precedente RTX 4090 che occupava ben 3 slot, la nuova scheda flagship di Nvidia dovrebbe occupare infine solo 2 slot e non 4 come voci di qualche mese fa avevano annunciato, dunque lo spessore dovrebbe essere ridotto.

Il nuovo dissipatore

Le ventole dunque non dovrebbero subire cambiamenti importanti, sebbene la dissipazione si andrà a comporre di due ventole più sottili conferendo un design che si avvicina di più a quello della RTX 4070, di conseguenza la riduzione del volume della 5090 sarebbe legato alla presenza di radiatori di dimensioni inferiori.

Da ciò si intuisce come Nvidia potrebbe aver deciso di suddividere il PCB della GeForce RTX 5090 in tre parti: una scheda principale, un circuito stampato dedicato all’IO e una componente PCIe separata, come già suggerito da recenti indiscrezioni confermate da kopite7kimi.

Il tutto sembra essere ispirato a quanto visto con gli acceleratori AI Hopper H100, schede pensate per lavorare al massimo e dunque progettate per gestire delle temperature decisamente importanti.

Voci da confermare

Per il resto non si sa ancora molto su come sarà organizzata l’architettura della GPU che potrebbe risultare simile a quanto visto nei chip utilizzati nelle GPU GH100 e GA100, sebbene si tratti solo di indiscrezioni che forse troveranno qualche conferma o smentita durante il Computex 2024 di Taipei durante il quale Nvidia è solita colpire gli utenti con qualche notizia in più che però dubitiamo assumeranno le forme di una vera e propria presentazione.

Non rimane dunque che attendere per capire cosa farà Nvidia, ciò che è certo è che l’azienda si sta muovendo per riuscire a presentare il tutto entro la fine dell’anno come sempre fatto, rimane da vedere se arriverà prima la RTX 5080 o la 5090.