Prezzo di vendita fortemente ridotto per l’acquisto del notebook Lenovo che tutti vogliono e desiderano, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, stiamo parlando del Lenovo IdeaPad Slim 3, nella variante Arctic Grey, con combinazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna direttamente su SSD.

Il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), oltretutto con processore AMD Ryzen 3 7320U, e scheda grafica integrata AMD Radeon 610M. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con configurazione di base e senza alcuna personalizzazione software, se non riguardante l’integrazione di un centro di controllo.

Lenovo IdeaPad Slim 3: il notebook economico su Amazon

Splendida occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio possibile sul suo acquisto, arriva la promozione Amazon che permette agli utenti di mettere le mani sul prodotto in questione con una spesa finale di soli 379 euro, oltre appunto ad una forte riduzione sul listino originario. Il prodotto è disponibile con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce in questo modo a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica. Premete qui per l’acquisto.

In termini di connettività il prodotto presenta WiFi 6 dual-band, per il collegamento alla rete alla massima velocità, oltre ad una buona dotazione di connettori fisici: 2 porte USB 3.2 Gen1, una USB-C 3.2 Gen1 ed anche una HDMi di ultima generazione. Sulla tastiera è presente un lettore delle impronte digitali integrato direttamente sul tasto di accensione/spegnimento, mentre la webcam presenta funzionalità di privacy, con possibilità di oscurarla manualmente (quindi non solo virtualmente). Il suo profilo è estremamente sottile, 17,9 millimetri, con un peso di 1,62kg, in questo modo gli utenti si ritrovano facilmente a poterlo trasportare in una borsa o in uno zainetto.