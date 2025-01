Occasione assolutamente da non perdere in questi giorni per riuscire ad acquistare il Samsung Galaxy S24 FE ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti, grazie alla promozione disponibile su Amazon, l’offerta è a piena disposizione di ogni consumatore, a prescindere che abbiano o meno attivo l’abbonamento Prime.

Lo smartphone rientra nella line-up dello scorso anno, è un prodotto di fascia media pensato per soddisfare le esigenze di coloro che vogliono entrare nel mondo Samsung, ma non sono disposti a spendere cifre troppo elevate per il suo acquisto. Ha dimensioni di 162 x 77,3 x 8 millimetri con un peso di 213 grammi complessivi, il tutto per un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sfruttando un Dynamic AMOLED 2X di altissima qualità, con refresh rate fino a 120Hz, sempre con protezione Gorilla Glass Victus Plus.

Samsung Galaxy S24 FE: occasione folle su Amazon

Offerta assolutamente da non mancare nel momento in cui foste interessati ad uno smartphone di ottima qualità generale, stiamo parlando di un prodotto che di base avrebbe un listino di 769 euro, ma che per l’occasione Amazon ha deciso di ridurre di moltissimo. A prima vista dalla pagina ufficiale potreste leggere un prezzo di vendita di 744 euro, ma dovete sapere a tutti gli effetti che è previsto uno sconto automatico di 100 euro al checkout, aggiuntivo a questa spesa, di conseguenza andrete a spendere solamente 644 euro per il suo acquisto, con un risparmio effettivo di 125 euro. Ordinatelo al seguente link.

Il consumatore che si ritrova a voler acquistare questo prodotto, è comunque sicuro di riuscire a poter godere di un buon comparto fotografico, in quanto nella parte posteriore si trovano 3 sensori: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche zoom ottico (teleobiettivo) 3X.