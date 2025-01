La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è una delle migliori in circolazione, per il semplice fatto che gli utenti si ritrovano a poter acquistare un tablet di alto livello, come il Samsung Galaxy Tab A9+, approfittando allo stesso tempo di un risparmio che nessuno si aspettava di vedere.

Il modello proposto in promozione prevede processore Qualcomm SM6375, con una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, che fortunatamente è espandibile tramite microSD, con anche un display da 11 pollici di diagonale, trattasi di un TFT LCD di discreta qualità, con supporto alla risoluzione in FullHD. Ciò che gli permette di contraddistinguersi dalla massa è sicuramente la presenza della personalizzazione grafica One UI, vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda sudcoreana, con la sua possibilità comunque di godere della massima personalizzazione per tutti.

Samsung Galaxy Tab A9+: prezzo di soli 199 euro su Amazon

Samsung Galaxy Tab A9+ può essere considerato il tablet che apre le porte dell’ecosistema Samsung agli utenti che non vogliono spendere troppo per l’acquisto di un prodotto di questo tipo. Il suo listino sarebbe di 299 euro, cifra che Amazon ha deciso di scontare nell’ultimo periodo fino a 210,43 euro, per poi scendere in questi giorni sino a soli 199 euro. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

Il peso del prodotto si aggira attorno ai 480 grammi, più che adeguato per la sua tipologia, e perfetto ad esempio per essere facilmente trasportato ovunque vogliate ed utilizzato in mobilità. Il comparto fotografico, come per ogni tablet, è sufficientemente bilanciato, con nella parte posteriore un sensore da 8 megapixel, passando poi anteriormente con uno da 5 megapixel, in modo da essere sicuri di poter realizzare ottime videochiamate, a prescindere dall’ambito di utilizzo.