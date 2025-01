Come pronosticabile dopo l’annuncio ufficiale della nuova serie di schede grafiche appartenenti alla famiglia RTX 50, ora i primi benchmark ufficiali stanno iniziando a circolare online offrendoci una visione più reale di quella che è la potenza concreta delle schede grafiche in questione, infatti prima di ora tutte le opzioni disponibili erano legate a dati trapelati online per caso o prelevati senza consenso dei database dell’azienda tinta di verde, adesso invece finalmente i test sono iniziati.

Blender conferma le ipotesi

A finire online sono dei test condotti tramite la piattaforma di editing e modellazione Blender, il quale mostra un incremento di prestazioni significativo per quanto riguarda la RTX 5090 e la RTX 5090D confrontate con i rispettivi modelli della generazione precedente, il confronto mostra un incremento delle prestazioni brute del 36% per la prima e del 40% per la seconda.

Nello specifico, la piattaforma utilizzata per i test è Blender 3.6.0 per la RTX 5090 e la versione 4.3.0 del software per la RTX 5090D, I dati ottenuti sono in linea con quelli inerenti le specifiche tecniche che mostrano un incremento del 33% dei cuda cores, mostrando che il salto di prestazioni rispetto alla generazione precedente c’è stato, ma non è stato così in netto come quello visto lo scorso anno che aveva mostrato un raddoppio netto delle prestazioni, segnale che il miglioramento legato alla tecnologia delle GPU sta forse subendo un rallentamento.

Ovviamente questi test sono da prendere con le pinze, dal momento che non sappiamo molto in merito le configurazioni sulle quali Sono stati svolti, dobbiamo ricordare infatti che si tratta comunque di una fase preliminare che non gode di tutte le ottimizzazioni legate all’approdo delle schede grafiche sul mercato e dei relativi driver più aggiornati, ciò che pare evidente è che comunque l’azienda punta ad ottenere il salto di prestazioni desiderato sfruttando soprattutto l’intelligenza artificiale e non soltanto più la potenza bruta dei propri processori.