Vodafone, offerte Silver 100 e Silver 150: ecco come avere giga in regalo

Con le offerte di Vodafone molto spesso possono sorgere dei pregiudizi, come quello che porta le persone a credere che non si possa risparmiare. In realtà tutto questo non è vero, in quanto il provider è molto migliorato dal punto di vista della convenienza negli ultimi anni e a dimostrarlo sono proprio le sue offerte. Da qualche tempo a questa parte si sta discutendo incessantemente della sua linea Silver, quella disponibile attualmente per alcuni utenti.

Queste offerte possono essere sottoscritte solo ed esclusivamente dagli utenti che abbandonano Iliad o uno dei tanti gestori virtuali.

Silver 100 e Silver 150: le differenze tra le promo di Vodafone

Ecco cosa includono le due offerte di Vodafone:

Silver 100 : 100 GB in 4G , minuti illimitati e 200 SMS, al costo di 7,99 € al mese ;

: , minuti illimitati e 200 SMS, al costo di ; Silver 150: 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 9,99 € al mese.

In entrambi i casi, il primo mese costa solo 5 €, offrendo così un inizio conveniente per chi decide di passare a Vodafone.

Ecco il modo per avere 50 GB in più ogni mese

Un aspetto interessante di queste offerte è la possibilità di ottenere 50 GB extra gratuiti. Per farlo, basta attivare l’opzione SmartPay, il servizio di pagamento automatico tramite conto corrente. Questo consente di gestire le ricariche in modo più semplice e garantisce un bonus di dati che rende le offerte ancora più competitive.

Le offerte Silver 100 e Silver 150 sono riservate esclusivamente ai nuovi clienti Vodafone che arrivano da Iliad o altri operatori virtuali. Grazie a queste condizioni, Vodafone punta a conquistare una fetta di utenti attenti alla qualità della connessione e alla convenienza.

Con Silver 100 e Silver 150, Vodafone offre tariffe chiare e senza costi nascosti, insieme alla possibilità di navigare con una delle reti più performanti d’Italia. La combinazione di Giga abbondanti, minuti illimitati e SMS inclusi rende queste offerte una soluzione ideale per chi cerca un piano completo e senza vincoli.