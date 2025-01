Dal 20 al 26 gennaio 2025, DAZN lancia una promozione imperdibile dedicata ai nuovi abbonati. Grazie a questa soluzione la piattaforma consente l’accesso all’offerta completa con il piano Standard. Disponibile al prezzo ridotto di 9,99€ al mese per i primi sette mesi. Non sono previsti vincoli di rinnovo, infatti al termine del periodo promozionale, l’abbonamento sarà rinnovato automaticamente a 44,99€, salvo disdetta. Tale soluzione è attivabile esclusivamente tramite una pagina dedicata sul sito ufficiale DAZN. Si accetta ogni tipo di pagamento, che sia carta di credito, debito o PayPal. I prezzi però potrebbero variare se il servizio venisse attivato attraverso terze parti.

DAZN: una soluzione ricca di contenuti sportivi

I nuovi abbonati potranno disdire l’offerta in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni. Questa flessibilità consente agli utenti di continuare a fruire dei contenuti fino alla scadenza della mensilità già pagata. Anche se la disdetta è stata richiesta prima. Con questa strategia, DAZN mira a rendere la sua offerta più accessibile e competitiva che mai.

Il piano DAZN Standard consente di guardare i contenuti su device come smart TV, smartphone, PC e console. In più avranno la possibilità di utilizzare due dispositivi contemporaneamente collegati alla stessa rete domestica. Mentre, non vi sono limiti al numero di dispositivi registrabili sull’account. Cosa che non fa altro che aumentarne la flessibilità d’uso.

È previsto poi un ampio catalogo sportivo. Esso include infatti tutte le partite di Serie A, SerieBKT, LaLiga e la UEFA Women’s Champions League, oltre a competizioni di basket, volley e sport da combattimento come UFC e boxe. Non mancano poi eventi di ciclismo, tennis e sport invernali trasmessi tramite Eurosport. Invece, per chi desidera un’esperienza satellitare, DAZN offre l’accesso ai canali DAZN1 e 2 tramite Sky e Tivùsat. Ciò rispettivamente al costo aggiuntivo di 10 e 5€ al mese. Grazie a questa soluzione, DAZN punta a rafforzare la propria presenza nel mercato dello streaming sportivo. Attirando così nuovi abbonati con una proposta conveniente e ricca di contenuti.