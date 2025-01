Vodafone fa festa per l'unione con Fastweb: offerte con giga illimitati e 5G

Vodafone festeggia l’unione con Fastweb offrendo promozioni speciali per i suoi clienti di rete fissa e mobile. Tra le novità spiccano Giga Speed Special, che include una SIM dati con 50 GIGA gratis al mese per tre mesi, e Giga Illimitati Special, che regala 2 mesi di GIGA illimitati ai clienti mobile. Inoltre, la rete 5G è ora disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti.

5G senza costi extra, Vodafone sorprende gli utenti

C’è una sorpresa per gli utenti Vodafone: grazie all’unione con Fastweb è tempo di festeggiare. L’accesso al 5G gratuito è disponibile per tutti, tranne nel caso di sottoscrizione del servizio 5G Priority Access.

Giga Speed Special: 50 GIGA per 3 mesi

Giga Speed Special è dedicata ai clienti di rete fissa Vodafone e offre una SIM dati gratuita con 50 GIGA al mese per tre mesi. Ecco i dettagli:

Cosa include : 50 GIGA al mese, gratis per 3 mesi;

: 50 GIGA al mese, gratis per 3 mesi; Roaming : la SIM può essere utilizzata in roaming UE con 3,43 GB/mese , oltre i quali si naviga a 1,58 euro/GB;

: la SIM può essere utilizzata in roaming UE con , oltre i quali si naviga a 1,58 euro/GB; Durata : l’offerta si disattiva automaticamente al termine dei 3 mesi;

: l’offerta si disattiva automaticamente al termine dei 3 mesi; Come riceverla: possibilità di scegliere tra una SIM fisica (spedizione gratuita) o una eSIM.

L’offerta è visibile nell’app My Vodafone nella sezione “Offerte per te” o sul sito ufficiale.

Giga Illimitati Special: 2 mesi di GIGA illimitati

Per i clienti mobile Vodafone che non hanno già un piano con GIGA illimitati, l’operatore propone Giga Illimitati Special, che include:

GIGA illimitati gratis per 2 mesi ;

; Massima velocità disponibile , grazie alla rete 5G;

, grazie alla rete 5G; Durata: l’offerta si disattiva automaticamente dopo i 2 mesi.

Queste iniziative segnano un passo avanti per Vodafone, che con l’unione a Fastweb mira a offrire più valore ai clientie una rete sempre più performante. Le promozioni, inoltre, testimoniano l’impegno dell’azienda nel rendere accessibili servizi avanzati come il 5G e la connettività illimitata.

Queste due soluzioni di Vodafone offrono dunque uno sguardo al futuro sia per i già clienti che per quelli che verranno. L’unione con Fastweb, a quanto pare, porterà solo benefici.