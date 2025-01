Nel corso delle ultime ore, il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare a disposizione degli utenti uno dei suoi cavalli di battaglia. Ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200 ma non solo. Quest’ultima ritorna ora disponibile all’attivazione online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore ad un costo per il rinnovo mensile super scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 200, ritorna online la super promo ad un costo scontato

Gli utenti potranno ora passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce attivando un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’altezza fantastica offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 200. L’operatore virtuale, in particolare, ha deciso di farla tornare disponibile all’attivazione online sul proprio sito ufficiale ancora per qualche giorno.

Tutti gli utenti interessati la potranno infatti attivare dal sito fino alla giornata del prossimo 29 gennaio 2025. Vista la sua enorme convenienza, non è da escludere che questa offerta venga nuovamente prorogata in seguito. Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo 200 arriva ad offrire ogni mese agli utenti un enorme quantitativo di traffico dati per navigare.

Si tratta infatti di ben 200 GB di traffico dati. A questo, va aggiunto nel bundle anche la presenza di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Come già detto in apertura, l’operatore virtuale CoopVoce ha inoltre deciso di proporre l’offerta in questione ad un prezzo scontato.

Solitamente, infatti, il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro al mese. Tuttavia, ora gli utenti potranno attivare l’offerta in questione pagando un costo di soli 7,90 euro al mese. Si tratta senza ombra di dubbio di un’ottima occasione quella proposta anche questa volta dall’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Vi terremo aggiornati se l’operatore dovesse decidere di prorogarne ulteriormente la disponibilità.