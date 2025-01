Parliamo del mondo dei motori tramite una nuova uscita di casa Toyota ovvero la Yaris GR con motore centrale. Un nuovo modello revisionato che avrà moltissimi cavalli da liberare in strada.

Quest’ultimo sarà un modello di spicco tra tutti gli appassionati di motori e automobili, per il suo design, la sua performance e molto altro.

Toyota, un motore centrale?

Come già anticipato precedentemente la famosissima casa produttrice giapponese ha presentato di recente al Tokyo Auto Salon 2025 il nuovo concept GR Yaris M. Parliamo di una versione modificata con un motore centrale. Quest’ultimo porta con sé un nuovo propulsore turbo da 2.0 litri a 4 cilindri esattamente dietro i sedili.

Il GR Yaris M Concept di Toyota va a classificare un’evoluzione incredibile rispetto alla GR Yaris di serie. Quest’ultima è invece equipaggiata di 300 CV e trazione integrale. Direttamente dalla casa produttrice il nuovo motore viene riconosciuto come in fase di sviluppo, suggerimento che potrebbe farci pensare a una nuova famiglia di propulsori ad alte prestazioni.

Anche se molto improbabile come cosa una serie della Yaris a motore centrale, il nuovo layout potrebbe condurre direttamente a un probabile ritorno di una sportiva dedicata come la famosa MR2. Toyota ha lasciato carta bianca per le possibilità di poter rivivere questo modello icona.

Il nuovo motore 2.0 turbo potrebbe anche equipaggiare le versioni future di Gazoo Racing di altri modelli più sportivi, come un possibile ritorno anche della Celica. Toyota oltre questo ha dato la conferma di aver l’intenzione di voler mantenere in gamma la Supra, anche dopo la versione che abbiamo oggi.

Intanto Toyota vorrà testare il suo concept della GR Yaris M direttamente nel campionato Super Taikyu. Il modello in questione prima di essere lasciato alla libera vendita sarà testato continuamente per condizioni di affidabilità e prestazioni in queste gare, traendo fuori la sua vera anima sportiva.