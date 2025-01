Mustang GTD Spirit of America: potenza e fascino Ford

La Mustang GTD Spirit of America è l’apice della tradizione sportiva americana, urla Made in USA in ogni dettaglia. È un omaggio alla storia di un’auto che dal 1962 incarna il sogno americano su quattro ruote tanto decantato. Ford ha voluto rendere omaggio non solo alla Mustang, ma anche alla leggendaria impresa di Craig Breedlove, pioniere dei record di velocità su terra. Il richiamo ai suoi iconici veicoli Spirit of America è evidente e non solo nel nome.

La carrozzeria Performance White con strisce in Race Red e Lightning Blue richiama direttamente la livrea della prima Mustang del 1964. I dettagli in fibra di carbonio arricchiscono il design, esaltandone l’anima sportiva. L’alettone, il diffusore e lo splitter anteriore sono un tributo all’ingegnosità americana. Persino il bianco della carrozzeria richiama la tuta di Breedlove, simbolo di un’epoca in cui sfidare i limiti era un atto di puro coraggio. Come si traduce tutto questo sulla strada? Con prestazioni straordinarie. Una potenza di 826 cavalli e 900 Nm di coppia spingono questa Mustang fino a 325 km/h. È la Mustang di serie più veloce e potente mai realizzata, un vero manifesto della tecnologia americana.

Una Mustang per correre come il vento

L’abitacolo della GTD Spirit of America non è da meno. I sedili in pelle nera con inserti Dinamica offrono il massimo comfort senza sacrificare la sportività. Le cuciture in Victure Blue creano un piacevole contrasto, mentre i dettagli in titanio stampati in 3D aggiungono un tocco hi-tech. Ogni elemento racconta una storia di passione e innovazione. Il bianco Re-Entry White degli interni richiama la purezza dell’idea originale, mentre il Race Red aggiunge energia. La cura nei particolari è estrema, persino nelle pinze freno e nei rivestimenti degli specchietti retrovisori, che possono essere personalizzati. È solo design? No, è molto di più. È la celebrazione di uno spirito indomabile. È la Mustang GTD Spirit of America, un’auto che non è solo una vettura, ma un’icona. Chi sceglie questa Mustang non cerca semplicemente un’auto. Cerca il mito, la velocità, l’eccellenza americana. Un simbolo senza tempo, proiettato stavolta nel futuro.